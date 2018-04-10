«Бавария» провела тренировку перед ответным матчем 1/4 финала ЛЧ с «Севильей»

Мюнхенская «Бавария» провела тренировку в преддверии ответной встречи с «Севильей» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Первый матч между командами, проходивший на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье, завершился победой немецкого гранда со счётом 2:1. В составе «Баварии» мяч забил полузащитник Тьяго Алькантара, также автоголом отметился хавбек «Севильи» Хесус Навас.