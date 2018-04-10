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«Бавария» провела тренировку перед ответным матчем 1/4 финала ЛЧ с «Севильей»
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«Бавария» провела тренировку перед ответным матчем 1/4 финала ЛЧ с «Севильей» 

Чемпионат.com 31 минуту назад
Мюнхенская «Бавария» провела тренировку в преддверии ответной встречи с «Севильей» в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Первый матч между командами, проходивший на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье, завершился победой немецкого гранда со счётом 2:1. В составе «Баварии» мяч забил полузащитник Тьяго Алькантара, также автоголом отметился хавбек «Севильи» Хесус Навас.
Ответная встреча состоится в среду, 11 апреля, на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Матч обслужит шотландская бригада арбитров во главе с Уильямом Коллумом, которому будут помогать Дэвид МакГичи и Фрэнсис Коннор.
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