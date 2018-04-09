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Кадр дня: Россиянин Алексей Зубов в компании Дольфа «Ивана Драго» Лундгрена
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Кадр дня: Россиянин Алексей Зубов в компании Дольфа «Ивана Драго» Лундгрена 

Vringe.com 17 минут назад
Фото: Vringe.com
Околотоповый (#13 WBA и IBF, #11 WBO) российский крузер Алексей Зубов (17-1, 9 КО) пребывает на съёмках фильма «
Крид 2» — продолжении фильма «
Крид: Наследие Рокки» из популярной франшизы о боксёре/тренере
Рокки Бальбоа, роль которого исполняет
Сильвестр Сталлоне.
На фотографии Зубов в компании «
Ивана Драго» в исполнении
Дольфа Лундгрена и «его сына Виктора Драго» в исполнении румынского боксёра Флориана Мунтяну.
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