Кадр дня: Россиянин Алексей Зубов в компании Дольфа «Ивана Драго» Лундгрена

Околотоповый (#13 WBA и IBF, #11 WBO) российский крузер Алексей Зубов (17-1, 9 КО) пребывает на съёмках фильма «

Крид 2» — продолжении фильма «

Крид: Наследие Рокки» из популярной франшизы о боксёре/тренере

Рокки Бальбоа, роль которого исполняет

На фотографии Зубов в компании «

Ивана Драго» в исполнении

Дольфа Лундгрена и «его сына Виктора Драго» в исполнении румынского боксёра Флориана Мунтяну.

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