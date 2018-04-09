Подборка 8 событий и новинок в спорте. Хайпы этой недели

Вбегаем в весну!

С приходом тепла обычно обновляется не только природа, но и человек. Появляются новые идеи, вдохновение и мотивация, появляется второе дыхание. В нашем дайджесте мы собрали сразу несколько не похожих один на другой забегов, в которых можно будет поучаствовать, а также новые кроссовки и даже устройство для защиты от акул.

Забег от Московского марафона

15 апреля состоится кросс «Лисья гора» в рамках серии забегов Московского марафона. Забег будет организован на пересечённой местности в Битцевском лесу, дистанции — от 2 до 8 км. Живописная трасса проходит по лугу, но покрытие грунтовое.

На мероприятие необходимо зарегистрироваться до 10 апреля, стоимость участия — 600 руб. Участников разделят на несколько групп в зависимости от возрастной категории. Призёры забега, которые займут первые три места, получат денежное вознаграждение, а всем без исключения участникам раздадут памятные значки.

Смотрите видео на официальном канале MoscowMarathon на YouTube

Подробная информация.

Беговая новинка от аdidas

Каролин Возняцки, Дмитрий Комбаров, Новые кроссовки Alphabounce Beyond предназначены для кросс-тренировок. Выпуск кроссовок приурочен к запуску кампании «Бег —моё преимущество», лицами которой стали Гарет Бэйл Александр Самедов и другие спортсмены. Производитель заявляет о том, что эта беговая обувь обеспечивает необходимую фиксацию стопы и амортизацию, обеспечивающую возврат энергии, и хорошее сцепление с землёй.

Adidas предлагает принять участие в интерактивном квесте в «Инстаграме», где нужно будет попытаться как можно быстрее собрать пазл. Победитель получит новые кроссовки бесплатно.

Модный тренд от Reebok

Reebok представляет новые кроссовки DMX Fusion для создания модного повседневного образа. Из особенностей производитель отмечает тканевый верх, напоминающий носок, адаптивную систему шнуровки, позволяющую отрегулировать удобную посадку, и технологию DMX, распределяющую воздух в подошве в зависимости от нагрузки. Кроссовки представлены в нескольких вариантах расцветки.

Защита от акул

Любители плавания, дайвинга, сёрфинга и другого активного времяпрепровождения на воде порой подвергаются опасности в виде акул. Компания Sharkbanz разработала устройство, обеспечивающее защиту от хищников.

Как работает устройство, напоминающее обычный браслет? Дело в том, что у акул есть сверхчувствительный электрорецепторный аппарат, с помощью которого они обнаруживают добычу. Устройство излучает постоянное электромагнитное поле, которое воздействует на рецепторы акулы и отпугивает её.

Смотрите видео на официальном канале Sharkbanz в YouTube

Забег на рекорд

Фит-лига «Гераклион» организует уже вторые легкоатлетические соревнования Geraklion Athletics «Забег на рекорд», которые состоятся 5 мая на стадионе «Салют Гераклион». В соревнованиях могут принять участие профессионалы и любители. Спортивное мероприятие состоит из забегов на 100, 200 метров, «Мили Гераклиона», шведской эстафеты и самого «Забега на рекорд» протяжённостью 10 000 метров, в котором примут участие именитые российские легкоатлеты.

На соревнования открыта регистрация, которая продлится до 25 апреля. Стоимость участия от 400 рублей в зависимости от дисциплины.

Бежим Эльбрус!

С 3 по 5 августа в Приэльбрусье состоятся уже традиционные международные забеги Elbrus World Race. На этот раз будет представлено пять дистанций протяжённостью от 8 до 80 км. Бежать по горной местности, возвышаясь не на одну тысячу метров над уровнем моря — новый вызов. Также планируется, что во время проведения соревнований будет организован Лекционный клуб, где будут проводится мастер-классы от профессионалов своего дела.

До 25 апреля можно зарегистрироваться по льготной цене до скидкой 15%.

Пробеги и помоги

Стань человеком

Сегодня, 9 апреля, открывается регистрация на фитнес-фестиваль Reebok «Стань человеком», который пройдёт 26-27 мая в музее-заповеднике «Коломенское». Отличительной чертой мероприятия является то, что соревнуются между собой не отдельные участники, а команды из 6 человек. В этом году фестиваль пройдёт уже в 10-й раз.

Заниматься спортом становится всё проще. Есть только одна вещь, которую невозможно купить, — желание достигать новых вершин.