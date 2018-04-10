Гендиректор «Лады» обратился к болельщикам

Генеральный директор «Лады» Владимир Вдовин написал обращение к болельщикам клуба. В нем функционер поблагодарил любителей хоккея за поддержку тольяттинского клуба. «Лада» была исключена из КХЛ после сезона-2017/18.

Уважаемые болельщики «Лады»!

Позади остались четыре сезона выступления «Лады» в КХЛ, и мы благодарны любителям хоккея Тольятти за то, что все это непростое время они несмотря ни на что верили в команду и поддерживали ее даже при не самых лучших результатах.

Считаю, что полные трибуны «Лада-Арены» — лишнее доказательство тому, что Тольятти — это город хоккея, а поход на матчи «Лады» за эти годы стал по-настоящему семейным событием и праздником. И, конечно, ничего этого бы не было без верных болельщиков, которые любят и понимают хоккей, и являются одними из лучших в стране.

Еще раз хотел бы выразить слова благодарности болельщикам, «Ладе» действительно повезло, что у нее есть такая поддержка.

С уважением и пожеланием дальнейших успехов, Владимир Вдовин.