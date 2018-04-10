Гендиректор «Лады» обратился к болельщикам 

Генеральный директор «Лады» Владимир Вдовин написал обращение к болельщикам клуба. В нем функционер поблагодарил любителей хоккея за поддержку тольяттинского клуба. «Лада» была исключена из КХЛ после сезона-2017/18.
Уважаемые болельщики «Лады»!
Позади остались четыре сезона выступления «Лады» в КХЛ, и мы благодарны любителям хоккея Тольятти за то, что все это непростое время они несмотря ни на что верили в команду и поддерживали ее даже при не самых лучших результатах.
Считаю, что полные трибуны «Лада-Арены» — лишнее доказательство тому, что Тольятти — это город хоккея, а поход на матчи «Лады» за эти годы стал по-настоящему семейным событием и праздником. И, конечно, ничего этого бы не было без верных болельщиков, которые любят и понимают хоккей, и являются одними из лучших в стране.
За четыре года нам удалось вернуть жизнь в школу «Лады», которая оказалась буквально разграблена в 2010 году. Теперь наши воспитанники, как и в лучшие годы, вновь регулярно вызываются в юниорские и молодежную сборные России. Давайте возьмем хотя бы нынешний сезон: Дамир Рахимуллин сыграл за молодежную сборную в Суперсерии в Канаде; Семен Переляев вызывался в команду Валерия Брагина весной; Михаил Исаев, Семен Кизимов, Аяз Габдрахманов, Игорь Усманов, Максим Цыбин, Евгений Грошев, Игорь Хлопоткин, Станислав Рангаев, Степан Стешенко, Дмитрий Костенко регулярно привлекались к матчам за юниорские сборные России. И, конечно, нельзя не сказать о взлете Дениса Зернова, который в системе «Лады» дорос до вызова в олимпийскую сборную России на матчи Еврочелленджа.
Еще раз хотел бы выразить слова благодарности болельщикам, «Ладе» действительно повезло, что у нее есть такая поддержка.
С уважением и пожеланием дальнейших успехов, Владимир Вдовин.