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Среди молодых сотрудников «ВСМПО-Ависмы» выберут лучших
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Среди молодых сотрудников «ВСМПО-Ависмы» выберут лучших 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В корпорации «ВСМПО-Ависма» стартовал конкурс на звание «Лучший молодой работник 2018 года». Соответствующий приказ подписал генеральный директор Михаил Воеводин, сообщили "Уралинформбюро" в корпорации.
Конкурс будет проводиться на двух площадках — ВСМПО (Верхняя Салда) и «Ависма» (Березники). Два состава комиссии будут оценивать его участников по единым критериям — 10 показателям, в числе которых участие в инновационной деятельности, научно-технических конференциях, конкурсах профессионального мастерства, повышение квалификации и даже участие в общественной жизни.
17 мая жюри объявит имена победителей. Награждение традиционно состоится в большие праздники: на ВСМПО — в День рождения предприятия, в «Ависме» — в День металлурга.
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