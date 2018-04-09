Среди молодых сотрудников «ВСМПО-Ависмы» выберут лучших

Конкурс будет проводиться на двух площадках — ВСМПО (Верхняя Салда) и «Ависма» (Березники). Два состава комиссии будут оценивать его участников по единым критериям — 10 показателям, в числе которых участие в инновационной деятельности, научно-технических конференциях, конкурсах профессионального мастерства, повышение квалификации и даже участие в общественной жизни.

17 мая жюри объявит имена победителей. Награждение традиционно состоится в большие праздники: на ВСМПО — в День рождения предприятия, в «Ависме» — в День металлурга.