Лаос рассудит «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» 

УЕФА назначил судей на ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов, информирует пресс-служба организации.
Встречу «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» рассудит бригада арбитров из Испании во главе с Антонио Матеу Лаосом.
Ассистентами рефери будут Пау Себриан Девис и Роберто дель Паломар, дополнительные ассистенты — Карлос дель Серро и Алехандро Эрнандес, четвертый судья — Теодоро Собрино.
Матч «Рома» — «Барселона» обслужит французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Игру «Бавария» — «Севилья» рассудит шотландская бригада. Главный арбитр — Уилльям Коллам. Англичанин Майкл Оливер назначен на матч «Реал» — «Ювентус».