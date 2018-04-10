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Экс-глава департамента спорта Омска Расин ушёл в строительный бизнес
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Экс-глава департамента спорта Омска Расин ушёл в строительный бизнес 

АиФ-Омск 59 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает «Новый Омск» со ссылкой на информацию в Telegram-канале «Колчак-сити».
Михаил Расин теперь работает советником по спорту в компании известного омского бизнесмена Сергея Оркиша, который возглавляет фирму «Стройподряд», владеет базой отдыха «Сказка» и аквапарком «АкваРИО». Помимо этого, экс-глава департамента спорта читает лекции студентам ОмГУ.
Напомним, что Михаил Расин уволился из мэрии в начале марта. Он написал заявление по собственному желанию, которое подписала мэр Омска Оксана Фадина. Градоначальница также поблагодарила Михаила Расина за «многолетний труд в сфере физической культуры и спорта».
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