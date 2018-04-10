Экс-глава департамента спорта Омска Расин ушёл в строительный бизнес 

Об этом сообщает «Новый Омск» со ссылкой на информацию в Telegram-канале «Колчак-сити».
Михаил Расин теперь работает советником по спорту в компании известного омского бизнесмена Сергея Оркиша, который возглавляет фирму «Стройподряд», владеет базой отдыха «Сказка» и аквапарком «АкваРИО». Помимо этого, экс-глава департамента спорта читает лекции студентам ОмГУ.
Напомним, что Михаил Расин уволился из мэрии в начале марта. Он написал заявление по собственному желанию, которое подписала мэр Омска Оксана Фадина. Градоначальница также поблагодарила Михаила Расина за «многолетний труд в сфере физической культуры и спорта».