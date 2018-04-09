Телезритель из Санкт-Петербурга, на вопрос которого ответил курский знаток Роман Кузиков, получит компенсацию 

В минувшее воскресенье, 8 апреля, в прямом эфире популярной игры «Что? Где? Когда?» на Первом канале ведущий Борис Крюк вернулся к ситуации, возникшей в конце предыдущей программы 25 марта, когда ответ курянина Романа Кузикова принёс победу команде корпорации «Росатом» со счётом 6:5 Напомним, при счёте 5:5 в последнем 11-м раунде команде Константина Рудера выпал вопрос Кристиана Филиппова из Санкт-Петербурга. Ведущий продиктовал восемь слов и сообщил, что недавно они использовались во время одного мероприятия, проходившего в Москве, а также использовались и на аналогичных мероприятиях и в других местах. Знатоков спросили, что же это было за событие. В ходе минуты обсуждения Роман Кузиков догадался, что речь шла о шахматном турнире, а буквенное обозначение вертикалей шахматной доски, посчитал он, заменялось словами, начинающимися на эти буквы, чтобы зрители лучше слышали ходы. Это и ответил Роман от имени команды. Но оказалось, что ответ был верным лишь отчасти: действительно, это происходило на шахматном турнире, но не обычном, а среди слабовидящих, и для них так озвучивали ходы участников специальными словами на немецком языке. А поскольку это был вопрос, решавший как результат игры, так и судьбу команды, ведущий Борис Крюк начал советоваться с присутствовавшими в зале защитниками интересов знатоков и телезрителей, как поступить в этой ситуации, когда команда докопалась по сути лишь до части ответа. И здесь во многом решающим стало мнение бывшего хранителя традиций телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» известного юриста Михаила Барщевского, который отметил, что раз ведущий, приняв ответ Романа, не стал задавать ему дополнительных уточняющих вопросов, среди кого был этот турнир, да и в самой формулировке вопроса этого тоже не было, то ответ можно засчитать как правильный. И Борис Крюк присудил очко знатокам. Они выиграли игру со счётом 6:5, получив право продолжить выступления в сезоне. А инженеру Курской АЭС Роману Кузикову, который дал правильный ответ ещё на один вопрос и ещё дважды давал правильные версии, но отвечавшие на те вопросы другие члены команды их не выбрали, был вручён традиционный приз корпорации «Росатом» «Хрустальный атом», который присуждается лучшему знатоку в каждой игре.
Радостный Роман Кузиков присутствовал в игровом зале и 8 апреля, когда за столом играла команда Бориса Белозерова (к слову, она выиграла — 6:3). Но споры вокруг того эпизода 25 марта, по-видимому, продолжились и в кулуарах по окончании эфира. Ибо Борис Крюк напомнил о той ситуации и обратился к защитнику интересов телезрителей вице-президенту банка ВТБ Владимиру Верхошинскому с упрёком, мол, не хватило твердости присудить очко телезрителям. Верхошинский ответил, что в этой ситуации надо бы как минимум выплатить компенсацию автору вопроса, и Кристиан Филиппов получит 50000 рублей. Но главное — на результат игры это уже никак повлиять не может. Победу у команды «Росатома» и «Хрустальный атом» у курянина никто не отберёт.
Олег Столбецов