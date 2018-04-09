Столичный Росреестр начал проверку картографических материалов путеводителя по городам-участникам ЧМ-2018

Специалисты Управления Росреестра по Москве проводят проверку картографических материалов путеводителя по 11 городам-участникам чемпионата мира по футболу 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра.

«Осуществляется проверка отображения государственной границы Российской Федерации и территорий субъектов и муниципальных образований на картах и планах. Также сотрудники столичного Росреестра проверяют соблюдение установленных законодательством Российской Федерации правил о наименованиях географических объектов, а именно корректность их употребления в путеводителе», — говорится в сообщении.

Также в рамках осуществления надзора за геодезической и картографической деятельностью проводятся контрольные закупки картографической продукции.

«В 2016-2017 гг. неоднократно выявлялись грубые и недопустимые нарушения в учебных материалах при указании названий населенных пунктов и рек, неправильное определение государственной границы Российской Федерации с Финляндией, Китаем и Украиной, а также полное отсутствие границ городов федерального значения Санкт-Петербург и Севастополь», — отметили в управлении.

По словам руководителя московского Росреестра Игоря Майданова, туризм — это важная составляющая любого международного спортивного события. «Предельно важно, чтобы гости имели достоверную информацию о достопримечательностях, названиях улиц, районов и географических границах. В этой связи специалисты Росреестра по Москве проводят экспертную ревизию материалов, предназначенных для самостоятельных прогулок по городам чемпионата», — пояснил он.

Чемпионат мира по футболу 2018 г. состоится в России с 14 июня по 15 июля 2018 г. Турнир пройдет на 12 стадионах в 11 городах России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.