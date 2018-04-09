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Тюрнев опустился на 35-ю позицию в чемпионской гонке U21
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Тюрнев опустился на 35-ю позицию в чемпионской гонке U21 

Чемпионат.com 24 минуты назад
Его соотечественник Андрей Рублёв сохранил за собой четвёртую позицию. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.
Чемпионская гонка U21. 9 апреля 1 (1). Александр Зверев (Германия) — 925. 2 (2). Фрэнсис Тиафо (США) — 413. 3 (3). Тейлор Фритц (США) — 396. 4 (4). Андрей Рублёв (Россия) — 395. 5 (5). Алекс де Минор (Австралия) — 364. 6 (6). Денис Шаповалов (Канада) — 315. 7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 229. 8 (8). Марк Полманс (Австралия) — 190. 9 (9). Майкл Ммо (США) — 155. 10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 140… 31 (31). Роман Сафиуллин (Россия) — 44… 35 (34). Евгений Тюрнев (Россия) — 39.
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