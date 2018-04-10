Федерер и его жена Мирка празднуют 9-летие свадьбы

11 апреля Роджер и Мирка Федереры отметят девятилетие свадьбы. Роджер признался: именно жена убедила его в том, что надо продолжать карьеру.

Федерер игнорирует грунт

На этой неделе турнирами в Хьюстоне и Марракеше стартовал грунтовый сезон в ATP (четыре февральских старта в Южной Америке возьмём за скобки). Сезон, который второй год подряд полностью пропускает Роджер Федерер. Роджер — единственный игрок не только из элиты мирового тенниса, но из всех игроков топ-100, который целенаправленно берёт паузу длиной в 2,5 месяца. На закате своей карьеры нечто подобное себе позволял Энди Роддик , но на « Ролан Гаррос » он всё же как правило участвовал.

Известно, что Роддик просто очень не любил грунт. У Федерера это тоже третье покрытие по результатам после травы и харда, однако и на песке швейцарец играть умеет: тот же «Ролан Гаррос» в его активе есть. Сейчас Роджер вынужден жертвовать грунтовым сезоном, чтобы сэкономить силы на важный отрезок в середине года, когда сначала идёт пятинедельная травяная серия, а затем теннисисты переходят на североамериканский хард. У Федерера огромная армия болельщиков, которая не одобряет такую длинную паузу: им просто хочется чаще видеть своего кумира. Именно этот щадящий режим позволяет швейцарцу в принципе играть дальше, потому что, по его словам, он уже мог закончить карьеру. Но ему не позволила жена Мирка.

Мирка убедила Роджера продолжать карьеру

Роджер вспоминает, что ещё в 2016 году мог повесить ракетку на гвоздь. В том сезоне Федерер пропустил два «Шлема» и прервал свою впечатляющую серию: он выступил в 69 турнирах подряд. Но важнее даже не само участие, а то, что с 2013 года он за четыре сезона не победил ни на одном соревновании «Большого шлема». В 2015-2016 годах многие говорили о том, что Роджеру пора завершать карьеру. Однако сейчас мы понимаем, что он принял правильное решение. Швейцарец за год с небольшим выиграл три «Шлема», три «Мастерса» и вернулся на первую строчку, став самым возрастным игроком на верхней ступени рейтинга. «Я тоже не могу поверить, что добился всего этого за такой короткий отрезок. Я даже не знаю, как мне это удалось. Просто я по-прежнему голоден до побед», — объясняет Федерер.

Сейчас, правда, он пропустил вперёд Рафаэля Надаля , но почти в любой момент, даже без игры, Роджер может вернуться на первое место. Представить подобное полтора года назад было почти невозможно. Во время ужина Роджер и его супруга Мирка подняли вопрос о продолжении карьеры. Мирослава сказала, что если её муж чувствует в себе силы и возможность выиграть большой турнир, то надо играть дальше. Швейцарец придерживался той же точки зрения, поэтому тема быстро отпала. «Мы оба поняли, что я хочу играть дальше и верю, что могу добиться больших высот. Конечно, иногда я устаю от тенниса, именно поэтому очень важен календарь. Мне необходимо отдыхать, чтобы настраиваться на следующую часть сезона», — объяснил Федерер.

Травма ноги помешала карьере Мирки

В том, что Роджер до сих пор играет, большая заслуга Мирки. Как бывшая теннисистка она прекрасно понимает взлёты и падения своего супруга и одновременно является не только женой, но и тренером, PR-менеджером (это её официальная должность) и даже психологом. «Мирка делает для меня очень многое. Могу вас заверить, что без её поддержки я бы так долго не играл. Я не хочу надолго оставлять жену и детей. На семейном совете мы решили, что они будут приезжать на отдельные турниры. Мирка меня понимает и очень сильно помогает», — добавил Роджер.

Федерер менял тренеров, но Мирка с ним вместе уже 17,5 лет. Они познакомились на Олимпиаде-2000 в Сиднее. Тогда ещё Мирослава Вавринец в первом же круге попала на Елену Дементьеву и взяла у будущей серебряной медалистки тех Игр лишь два гейма. Этот результат был абсолютно закономерным, потому что больших высот в игровой карьере уроженка словацкого Бойнице не добилась: её наивысшая позиция в рейтинге WTA — 76-я. Она лишь раз дошла до третьего круга на «Шлеме» (US Open-2001), а также выиграла три турнира ITF. Провести более яркую карьеру ей помешала травма ноги, которая и вынудила её завершить выступления в 2002 году в возрасте 24 лет.

«Надеюсь, что дети не пойдут в теннис»

В девять лет Мирослава познакомилась с 18-кратной чемпионкой турниров «Большого шлема» в одиночке Мартиной Навратиловой , которая решила, что у девочки есть потенциал. Именно она посоветовала ей попробовать теннис, а также прислала ей первую ракетку и пригласила на теннисное занятие. В какой-то степени венцом карьеры Вавринец стал Кубок Хопмана-2002 вместе с будущим мужем. Выиграть не удалось, но влюблённые наслаждались совместным времяпрепровождением. Об их романе знали уже практически все, поскольку Роджер и Мирка и не думали это скрывать. Официально они начали встречаться в конце 2000 года. Свадьба же состоялась много лет спустя — завтра, 11 апреля, они отметят её девятую годовщину.

Церемония бракосочетания прошла неподалёку от Базеля, и на неё были приглашены только близкие друзья и родственники. К тому моменту Мирка уже была беременна. В июле 2009 года родились двойняшки Майла Роуз и Шарлин Рива, а в мае 2014-го — ещё одна пара близнецов, но теперь уже мальчиков: Лео и Ленни. Сейчас на большие турниры Федереры часто путешествуют большой семьёй. Много лет назад Роджер говорил, что хочет, чтобы дети в сознательном возрасте увидели папу на корте. Они не просто увидели его на корте, но и с главными трофеями мирового тенниса в руках.

Болельщики любят шутить, что через 10 лет женский рейтинг возглавят две дочки Роджера, а через 15 на вершине мужского будет три Федерера — отец и два сына. Сам швейцарец не хочет, чтобы дети пошли в теннис. «Я надеюсь, что они не станут играть на высоком уровне, поскольку нам в семье не нужно ещё 25 лет жизни профессиональных спортсменов. Но я ни на чём не настаиваю, это им решать, куда идти. Это может быть спорт, может быть бизнес, может быть что-то ещё. Я знаю, что поддержу любое их решение», — добавил Роджер.