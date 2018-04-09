Омские шпаги и сабли зазвенят в Смоленске

Главные фехтовальные старты России пройдут в Смоленске с 9 по 15 апреля. Спортсмены сразятся в шпаге, сабле и рапире, как в личном, так и командном зачетах. Всего заявки на участие подали более 600 фехтовальщиков из 23-х регионов страны.

В составе команды Омской области выступят шпажисты, мастера спорта Никита Шикирун, Денис Степанов , кандидаты в мастера спорта Иван Васильев и Николай Крикорьянц, а также саблист, мастер спорта Владислав Шпунов. Все спортсмены представляют СДЮСШОР №12 имени заслуженного тренера России Оганеса Крикорьянца.