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Омские шпаги и сабли зазвенят в Смоленске
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Омские шпаги и сабли зазвенят в Смоленске 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
Главные фехтовальные старты России пройдут в Смоленске с 9 по 15 апреля. Спортсмены сразятся в шпаге, сабле и рапире, как в личном, так и командном зачетах. Всего заявки на участие подали более 600 фехтовальщиков из 23-х регионов страны.
В составе команды Омской области выступят шпажисты, мастера спорта Никита Шикирун, Денис Степанов, кандидаты в мастера спорта Иван Васильев и Николай Крикорьянц, а также саблист, мастер спорта Владислав Шпунов. Все спортсмены представляют СДЮСШОР №12 имени заслуженного тренера России Оганеса Крикорьянца.
Выступят в Смоленске и другие воспитанники омского фехтования, также представляющие Санкт-Петербург — Алина Мосейко, Мария Синер, Вадим Вильгусевич и Александр Трушаков.
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