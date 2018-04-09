Медали из под крыла «Альбатроса»

Стартовый этап Кубка страны проходил с 5 по 7 апреля в семи городах России. Ведущие спортсмены Сибири традиционно встретились на водных дорожках «Альбатроса» в Омске. Всего в состязаниях участвовало около 400 пловцов, разыгравших медали на 40 дистанциях.

— То, что именно в Омской области проходят такие старты, вполне закономерно, — отметил замминистра по делам молодежи, физической культуры и спорта Антон Скоробогатов , — У нас есть прекрасный бассейн, соответствующий международным требованиям, у нас давние плавательные традиции, сильный коллектив тренеров и судей. И, конечно, спортсмены, которые достойно представляют наш регион на всероссийских стартах. Надо же и в домашних стенах им выступать, радовать родных и болельщиков.

На церемонии открытия Антон Скоробогатов вручил удостоверения мастеров спорта двум омским пловцам — Дмитрию Чеботову и Глебу Каморину.

На счету омичей в итоге оказалось 26 медалей, 8 из них — высшей пробы. Обладателями «золота» стали Мартин Малютин (50 метров вольным стилем и 1500 м вольным стилем), Вячеслав Синькевич (400 м вольным стилем и 100 м брассом), Иван Павлов (200 и 400 м комплексом), Наталия Романовская (50 метров брассом) и Яна Сингаевская (200 м брассом).

Серебряные награды завоевали Константин Лазаренко (1500 м вольным стилем), Рустам Рыбин (50 м на спине), Мартин Малютин (100 м на спине), Дмитрий Чеботов (200 м на спине) и Вячеслав Синькевич (50 и 200 м брассом). Кроме того, второе место заняла наша эстафетная команда в составе Ивана Павлова, Владимира Кизнера, Николая Спорыша и Данила Самородова на дистанции 4x200 м вольным стилем.

Бронзовые медали Кубка России выиграли Илья Козак (100 м вольным стилем), Рустам Рыбин (100 м на спине), Антон Агешкин (50 м брассом), Данил Курмаев (50 м баттерфляем), Иван Павлов (200 м баттерфляем), Юлия Гурова (800 м вольным стилем), Яна Сингаевская (100 м брассом и 200 м комплексом) и Екатерина Аксенова (200 м баттерфляем). Замкнули призовые тройки две эстафетные команды из Омска. Ксения Гузь, Юлия Гурова, Татьяна Шелудкова и Яна Сингаевская были третьими на дистанции 4x200 м вольным стилем, а Дмитрий Чеботов, Данил Курмаев, Антон Агешкин и Иван Павлов — на 4x100 комплексным плаванием.

Самый богатый медальный «улов» набрался у Ивана Павлова, завоевавшего 5 наград, в числе которых две золотые. Вячеслав Синькевич также заработал два «золота», но в общей сложности у него 4 награды.

— Серьезно к этому старту мы не готовились, — признал Рустам Рыбин. — «Подводимся» к чемпионату России, который пройдет 20-25 апреля в Москве. Скорее набираем спортивную форму через эти старты. На Кубке очень понравилась организация. Закупили новые щиты, электроника работает. Да и солнышко, что светит в окна, добавляет настроения!