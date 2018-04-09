Хабаровские пловцы завоевали путевки в финал Кубка России

Во Владивостоке на региональном этапе Кубка страны по плаванию, где выступили представители со всего Дальнего Востока и Забайкалья, четверо спортсменов из Хабаровского края края прошли прямой отбор на финал Кубка России, который состоится в Обнинске в июле, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Наивысших результатов добились воспитанники хабаровской школы «Дельфин». Тамара Дубицкая завоевала пять медалей, четыре из них золотые. В активе Вероники Ним семь наград, три из которых высшей пробы. Артур Харченко выиграл пять медалей. Диана Харченко, которая представляла ЦСКА, положила в копилку края три награды.

Эти пловцы и поедут защищать честь края на Кубке России. Компанию им в Обнинске составят ещё трое хабаровчан — Игорь Головин Илья Филиппов и Андрей Тамбовский, которые путевки на финал завоевали досрочно.

Кроме того, в конце апреля состоится чемпионат России в Москве. В этих соревнованиях примут участие четверо хабаровчан.