В Петербурге эвакуировали торговый комплекс «МЕГА-Дыбенко»

В Петербурге утром 9 апреля прошла эвакуация торгового комплекса в «МЕГА-Дыбенко». Там прошли пожарные учения.

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Александру Говорунову. МЧС отрабатывают схему эвакуации, проверяют работу сигнализации и технику тушения пожара. В конце марта губернатор Георгий Полтавченко поручил назначил ответственными за проверки пожарной безопасности торговых центров, больниц, школ и театров глав профильных комитетов и администраций районов. Они должны будут предоставить письменные отчеты о проверке руководителю администрации Петербурга

После трагедии в кемеровском ТЦ Генеральная прокуратура России поручила прокурорам с привлечением МЧС провести проверки пожарной безопасности в торговых комплексах по всей стране.

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