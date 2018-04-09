Ещё
В Петербурге эвакуировали торговый комплекс «МЕГА-Дыбенко»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Петербурге эвакуировали торговый комплекс «МЕГА-Дыбенко» 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
В Петербурге утром 9 апреля прошла эвакуация торгового комплекса в «МЕГА-Дыбенко». Там прошли пожарные учения.
(function (d, s, id) {var js, fjs = d.getElementsByTagName (s) [0]; if (d.getElementById (id)) return; js = d.createElement (s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?152"; fjs.parentNode.insertBefore (js, fjs);} (document, 'script', 'vk_openapi_js'));
(function () { if (!window.VK ||!VK.Widgets ||!VK.Widgets.Post ||!VK.Widgets.Post ("vk_post_-68471405_8693278", -68471405, 8693278, 'b3u04-LwhrkcUD-AWNOYXbw4dA')) setTimeout (arguments.callee, 50); } ());
МЧС отрабатывают схему эвакуации, проверяют работу сигнализации и технику тушения пожара. В конце марта губернатор Георгий Полтавченко поручил назначил ответственными за проверки пожарной безопасности торговых центров, больниц, школ и театров глав профильных комитетов и администраций районов. Они должны будут предоставить письменные отчеты о проверке руководителю администрации Петербурга Александру Говорунову.
После трагедии в кемеровском ТЦ Генеральная прокуратура России поручила прокурорам с привлечением МЧС провести проверки пожарной безопасности в торговых комплексах по всей стране.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Собака: последние новости
Под мостом с надписью «Газель не проедет» впервые проехала «газель» (только оторвало кузов) 7 апреля в столице Южного Урала прошел Кубок мира по танцевальному спорту в европейской программе. Весне дорогу: в Ботаническом саду распустились первоцветы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой338
Спортсмен рухнул под штангой1
FIDE потребовала отставки Илюмжинова20
Стал известен новый клуб Ковальчука1
Задоров побил рекорд Овечкина
Видео
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение