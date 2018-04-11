Михаил Турецкий стал послом Калининграда на ЧМ-2018

КАЛИНИНГРАД, 11 апреля. / ТАСС /. Послом города-организатора чемпионата мира по футболу 2018 года Калининграда в среду стал музыкант, основатель и продюсер арт-группы «Хор Турецкого» народный артист России Михаил Турецкий

Руководитель популярного в стране музыкального коллектива стал третьим послом Калининграда на ЧМ-2018. Нового посла представил губернатор области Антон Алиханов на пресс-конференции перед началом первого тестового матча на новом футбольном стадионе «Калининград», построенном на острове Октябрьский, передает ТАСС с места события.

"Я счастлив принять такое предложение, я шел к такому предложению навстречу и готов делать все возможное для того, чтобы город Калининград и футбол в Калининграде, этот стадион роскошный, который я сегодня увидел, получил свой замечательный, яркий, мощный старт на благо великой страны", — сказал Турецкий, заметив, что первый концерт «Хора Турецкого» состоялся в свое время в Калининграде, и этот город стал своего рода отправной точкой для коллектива.

В качестве посла Турецкому предстоит принимать участие в мероприятиях, связанных с подготовкой к ЧМ-2018, выступать представителем Калининграда на различных встречах в преддверии мирового футбольного первенства.

Первым послом Калининграда как города-организатора ЧМ-2018 стала пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко , ныне занимающая пост вице-премьера правительства Калининградской области, курирующего спорт. В августе прошлого года к ней присоединился актер, шоумен и телеведущий Александр Ревва

Тестовый матч на стадионе «Калининград» начался в 21:00 мск. Он проходит в рамках 32-го тура первенства России среди клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Местная «Балтика» встречается с самарскими «Крыльями Советов».