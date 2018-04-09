Видео: Top Gear спалил новенький спорткар Alpine A110 на съемках

В феврале этого года команда Top Gear решила принять участие в ралли по трассе Монте-Карло на новеньком, еще не вышедшем в серию спорткаре Alpine A110. Тогда в новостях сообщали, что гонка закончилась неудачно: машина подвела на полпути.

Сейчас, наконец-то, мы можем увидеть полное видео того, как проходила гонка. Первое время все было хорошо и Крис Харрис под эмоциональные подбадривания и указания Эдди Джордана несся к победе. Однако в какой-то момент автомобиль Alpine A110 остановился из-за возгорания, а затем вспыхнул, как спичка! Гонщикам буквально в считанные секунды пришлось выскочить из спорткара, когда он уже был охвачен огнем.

Производители заявили, что разбираются в инциденте. Однако не можем не признать, что это пятно на репутации компании Alpine и хваленых мотористов Renault. Читайте статью на QutoЧитайте также:Jaguar выпустит принципиально новый кроссовер J-PaceAston Martin отказывается от электропривода для нового кроссовераВидео: Как из скучнейшего «Вольво» сделать короля вечеринок