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Видео: Top Gear спалил новенький спорткар Alpine A110 на съемках
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Видео: Top Gear спалил новенький спорткар Alpine A110 на съемках 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
В феврале этого года команда Top Gear решила принять участие в ралли по трассе Монте-Карло на новеньком, еще не вышедшем в серию спорткаре Alpine A110. Тогда в новостях сообщали, что гонка закончилась неудачно: машина подвела на полпути.
Сейчас, наконец-то, мы можем увидеть полное видео того, как проходила гонка. Первое время все было хорошо и Крис Харрис под эмоциональные подбадривания и указания Эдди Джордана несся к победе. Однако в какой-то момент автомобиль Alpine A110 остановился из-за возгорания, а затем вспыхнул, как спичка! Гонщикам буквально в считанные секунды пришлось выскочить из спорткара, когда он уже был охвачен огнем.
Производители заявили, что разбираются в инциденте. Однако не можем не признать, что это пятно на репутации компании Alpine и хваленых мотористов Renault. Читайте статью на QutoЧитайте также:Jaguar выпустит принципиально новый кроссовер J-PaceAston Martin отказывается от электропривода для нового кроссовераВидео: Как из скучнейшего «Вольво» сделать короля вечеринок
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