Торжественное открытие стадиона ЧМ-2018 в Ростове состоится 13 мая

Официальное открытие стадиона чемпионата мира по футболу 2018 года «Ростов Арена» состоится перед третьим тестовым матчем, который пройдёт 13 мая.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра по физической культуре и спорту Ростовской области Самвела Аракеляна.

«Открытие нового стадиона мы собирались провести 15 апреля, но нам рекомендовали руководители, в том числе ФИФА, проводить открытие при полной загрузке. Поэтому открытие этого стадиона будет 13 мая», — сказал Аракелян.

На «Ростов Арене» пройдут четыре матча группового этапа мундиаля, а также одна встреча 1/8 финала. Стадион вмещает 45 тысяч зрителей.

Ранее сообщалось, что «Мордовия Арена» получила разрешение на ввод в эксплуатацию.