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Проведен масштабный ремонт Краснодарского водохранилища
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Проведен масштабный ремонт Краснодарского водохранилища 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 9 апреля — Новая Кубань. В этом году исполнилось 50 лет со дня начала строительства Краснодарского водохранилища. К его оборудованию приступили 3 апреля 1968 года. Стройка длилась около 7 лет.
Знаменательно, что в юбилейный год удалось провести серьезный ремонт. Он был необходим для снижения риска весенних паводков.
Так, например, по состоянию на 9 апреля чаша Краснодарского водохранилища была заполнена не полностью. Свободная емкость составляет 857 млн куб. м. При этом приток 584 м3/сек.
Заменили механизм, который поднимает затворы при осуществлении сброса воды.
Также был проведен ремонт насосной станции на реке Псекупс.
Заместитель директора Краснодарского водохранилища Александр Малов уточнил, что заменены и четыре ветки напорных трубопроводов, которые непосредственно осуществляют сброс дренажных вод.
На Краснодарском водохранилище запланирован масштабный и длительный ремонт. Он будет идти на протяжении 2,5 лет.
Интересно отметить, что в отношении директор Краснодарского водохранилища в прошлом году оказался под следствием.
* В отношении директора Краснодарского водохранилища возбудили второе уголовное дело
А по итогам проведения ремонта на другом подобном объекте — Крюковском водохранилище всплыл факт хищения денежных средств.
* Всплыл факт хищения денег при реконструкции дамбы Крюковского водохранилища, на котором недавно произошла авария
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