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Безопасность «Ковров молла» оценят в Москве
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Безопасность «Ковров молла» оценят в Москве 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса kovrovsegodnya.ru  Владимирское региональное отделение партии «Народ против коррупции» распространило заявление, в котором как «беззубую» оценило позицию прокурора области Игоря Пантюшина и начальника ГУ МЧС Владимира Белозёрова по поводу выявленных в ходе проверки пожарной безопасности торгового центра «Ковров молл» нарушений. Фактически, считают активисты, высокие должностные лица «расписались в своей беспомощности».
Опубликованные ранее на «ТВ-МИГ» в виде вопросов сведения, по существу, нашедшие подтверждение в ходе проверки (см. озвученный Белозёровым список выявленных недостатков), говорят, как утверждается в заявлении партии, о  «фактическом отсутствии в «Ковров молле» работающей системы пожарной безопасности».
Борцы с коррупцией дали резко негативную оценку высказываниям Белозёрова о вреде гласности в ходе общественного контроля в данной сфере.
Сообщается также, что председатель партии «Народ против коррупции» Григорий Анисимов обратился к руководителю администрации Президента России Антону Вайно, министру по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Владимиру Пучкову и председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. В обращениях Анисимов привёл выявленные общественными активистами и экспертами нарушения в «Ковров молле», отметил
аффилированность с торговым центром депутата Законодательного Собрания области и директора департамента администрации области,
которая может помешать принятию необходимых мер для обеспечения безопасности граждан, и попросил организовать проверку из центра.
Приводим сканы документов:
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