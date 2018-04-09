Безопасность «Ковров молла» оценят в Москве

Фото с ресурса kovrovsegodnya.ru Владимирское региональное отделение партии «Народ против коррупции» распространило заявление, в котором как «беззубую» оценило позицию прокурора области Игоря Пантюшина и начальника ГУ МЧС Владимира Белозёрова по поводу выявленных в ходе проверки пожарной безопасности торгового центра «Ковров молл» нарушений. Фактически, считают активисты, высокие должностные лица «расписались в своей беспомощности».

Опубликованные ранее на «ТВ-МИГ» в виде вопросов сведения, по существу, нашедшие подтверждение в ходе проверки (см. озвученный Белозёровым список выявленных недостатков), говорят, как утверждается в заявлении партии, о «фактическом отсутствии в «Ковров молле» работающей системы пожарной безопасности».

Борцы с коррупцией дали резко негативную оценку высказываниям Белозёрова о вреде гласности в ходе общественного контроля в данной сфере.

аффилированность с торговым центром депутата Законодательного Собрания области и директора департамента администрации области,

которая может помешать принятию необходимых мер для обеспечения безопасности граждан, и попросил организовать проверку из центра.

Приводим сканы документов: