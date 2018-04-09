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На новосибирских медиков обратят внимание из-за скандального видео
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На новосибирских медиков обратят внимание из-за скандального видео 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
СК возбудил дело по факту жестокого обращения с детьми-отказниками в Детской ГКБ № 4 Новосибирска. Дело возбуждено об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает ТАСС. Чуть раньше в соцсетях появилось видео, на котором кто-то бросает младенца на стол.
Врио губернатора НСО Андрей Травников поручил заместителю министра здравоохранения НСО Елене Аксеновой проверить изложенную в СМИ информацию о жестоком обращении с ребенком в одной из больниц Новосибирской области и доложить ему лично о результатах. «Даже если это не подтвердится, я бы попросил превентивно обратить внимание на психологическую атмосферу в лечебном учреждении», — добавил Андрей Травников.
На аппаратном совещании с членами областного правительства врио губернатора поделился впечатлениями от внеплановой проверки нескольких поликлиник: «Я реалист и понимаю, что на фоне нехватки персонала очереди в пиковые часы будут сохраняться. Но мы наглядно убедились, что даже в колл-центр дозвониться невозможно». Однако больше всего врио губернатора неприятно поразило поведение персонала: «почему такой отрицательный нарой к пациентам?»
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