Будогосский: «У нас футбольные клубы никогда не давили на судей» 

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал высказывания ряда руководителей клубов РФПЛ по итогам матчей 25-го тура РФПЛ.
”Геркус (президент «Локомотива») пусть занимается делами футбольного клуба, что он успешно и делает. Судейство было качественное, добротное, которое соответствует тем требованиям, которые мы предъявляем арбитрам. То интервью, которое давал руководитель «Локомотива» — его право. Но нельзя выхватывать из контекста, то, что он сказал и другую фразу «мы не комментируем судейство, — сказал Будагосский.
На вопрос корреспондента Sport24.ru, зачем тогда Геркус сначала обратил внимание на большое количество ошибок судей в матче, а потом сказал, что не комментирует судейство, Будагосский ответил: „задайте этот вопрос ему“.
»Высказывания Кадиева (президент «Анжи»)? Не видел матча ”Спартака” с «Анжи» и не могу комментировать, поскольку я нахожусь в Уссурийске на сборах судей второго дивизиона и не слышал, что сказал Кадиев”, — отметил Будагосский.
”Ожидаю ли давления на судей, в связи с концовкой чемпионата? Не ожидаю. Работаем в хорошем контакте с РФПЛ, ФНЛ, ПФЛ. У нас никогда не было давления на судей стороны футбольных клубов. Идут нормальные рабочие контакты. У нас разумные президенты футбольных клубов, с которыми я нахожусь в тесном контакте, общаюсь с ними и находим все точки соприкосновения. И каких-либо подозрений на давление — я исключаю эти слова и исключаю такую возможность”, — сообщил Будагосский в беседе в корреспондентом Sport24.ru Грантом Гетадаряном.