Будогосский: «У нас футбольные клубы никогда не давили на судей»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал высказывания ряда руководителей клубов РФПЛ по итогам матчей 25-го тура РФПЛ.

”Геркус (президент «Локомотива») пусть занимается делами футбольного клуба, что он успешно и делает. Судейство было качественное, добротное, которое соответствует тем требованиям, которые мы предъявляем арбитрам. То интервью, которое давал руководитель «Локомотива» — его право. Но нельзя выхватывать из контекста, то, что он сказал и другую фразу «мы не комментируем судейство, — сказал Будагосский.

На вопрос корреспондента Sport24.ru, зачем тогда Геркус сначала обратил внимание на большое количество ошибок судей в матче, а потом сказал, что не комментирует судейство, Будагосский ответил: „задайте этот вопрос ему“.

»Высказывания Кадиева (президент «Анжи»)? Не видел матча ”Спартака” с «Анжи» и не могу комментировать, поскольку я нахожусь в Уссурийске на сборах судей второго дивизиона и не слышал, что сказал Кадиев”, — отметил Будагосский.