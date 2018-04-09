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Рустам Минниханов повысил зарплаты министрам до 39 тыс. рублей
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Рустам Минниханов повысил зарплаты министрам до 39 тыс. рублей 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Президент РТ Рустам Минниханов повысил зарплаты министрам до 39 тысяч рублей, соответствующий указ размещен на сайте главы республики.
«Установить ежемесячное денежное вознаграждение министра Республики Татарстан в размере 39 000 рублей.
Выплачивать ежемесячное денежное поощрение лицам, замещающим государственные должности РТ:
Президента Татарстана — в размере 2,084 ежемесячного денежного вознаграждения;Председателя Госсовета РТ, премьер-министра РТ — в размере 2,02 ежемесячного денежного вознаграждения;Руководителя аппарата президента РТ, первого заместителя премьер-министра РТ, председателя счетной палаты РТ — в размере 1,892 ежемесячного денежного вознаграждения;Зампредседателя Госсовета РТ, заместителя премьер-министра, заместителя премьер-министра — министра РТ, руководителя аппарата кабмина РТ, полномочного представителя Татарстана в России, секретаря Госсовета РТ, председателя ЦИК РТ, заместителя председателя Счетной палаты РТ, члена президиума кабмина РТ — в размере 1,763 ежемесячного денежного вознаграждения;Председателя комитета Госсовета РТ, министра РТ, председателя Госкомитета РТ, зампредседателя Центризбиркома РТ, аудитора Счетной палаты РТ — в размере 1,96 ежемесячного денежного вознаграждения;Уполномоченного по правам человека в РТ, уполномоченного по правам ребенка в РТ, уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей — в размере 1,57 ежемесячного денежного вознаграждения;Депутата Госсовета РТ, работающего на профессиональной постоянной основе, руководителя иного органа исполнительной власти РТ — члена кабмина РТ, секретаря ЦИК РТ — в размере 1,51 ежемесячного денежного вознаграждения», — говорится в документе.
Как следует из указа, денежное вознаграждение Рустама Минниханова, уровень которого рассчитывается от зарплаты министров, уменьшится на 4,7 тысяч рублей. Теперь он будет получать 81 276 рублей.
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