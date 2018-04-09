Рустам Минниханов повысил зарплаты министрам до 39 тыс. рублей

Президент РТ Рустам Минниханов повысил зарплаты министрам до 39 тысяч рублей, соответствующий указ размещен на сайте главы республики.

«Установить ежемесячное денежное вознаграждение министра Республики Татарстан в размере 39 000 рублей.

Выплачивать ежемесячное денежное поощрение лицам, замещающим государственные должности РТ:

Президента Татарстана — в размере 2,084 ежемесячного денежного вознаграждения;Председателя Госсовета РТ, премьер-министра РТ — в размере 2,02 ежемесячного денежного вознаграждения;Руководителя аппарата президента РТ, первого заместителя премьер-министра РТ, председателя счетной палаты РТ — в размере 1,892 ежемесячного денежного вознаграждения;Зампредседателя Госсовета РТ, заместителя премьер-министра, заместителя премьер-министра — министра РТ, руководителя аппарата кабмина РТ, полномочного представителя Татарстана в России, секретаря Госсовета РТ, председателя ЦИК РТ, заместителя председателя Счетной палаты РТ, члена президиума кабмина РТ — в размере 1,763 ежемесячного денежного вознаграждения;Председателя комитета Госсовета РТ, министра РТ, председателя Госкомитета РТ, зампредседателя Центризбиркома РТ, аудитора Счетной палаты РТ — в размере 1,96 ежемесячного денежного вознаграждения;Уполномоченного по правам человека в РТ, уполномоченного по правам ребенка в РТ, уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей — в размере 1,57 ежемесячного денежного вознаграждения;Депутата Госсовета РТ, работающего на профессиональной постоянной основе, руководителя иного органа исполнительной власти РТ — члена кабмина РТ, секретаря ЦИК РТ — в размере 1,51 ежемесячного денежного вознаграждения», — говорится в документе.

Как следует из указа, денежное вознаграждение Рустама Минниханова, уровень которого рассчитывается от зарплаты министров, уменьшится на 4,7 тысяч рублей. Теперь он будет получать 81 276 рублей.