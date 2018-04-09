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К вам летит Феодосий Щусь
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К вам летит Феодосий Щусь 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
В русской истории есть столько потрясающих персонажей, что так и просятся в киносценарий. Например, человек со звучным именем Феодосий Щусь. Его фигура была затронута в сериале «Девять жизней Нестора Махно», но слабовато.
Родом Феодосий из малоросских казаков, но вместо степи оказался на море, матросом на корабле «Иоанн Златоуст».
После службы, с началом революционных событий, Щусь создал небольшой повстанческий отряд в Екатеринославской губернии, с которым оказывал сопротивление оккупационным войскам, в основном австро-венгерским, хотя доставалось и немцам, и украинским националистам гетмана. В одном из столкновений с гетманской вартой его отряд был разбит.
В лихие годы Гражданской войны, свободолюбивый Феодосий примкнул к анархистам и стал видным полевым командиром. После того, как Нестор Махно вывел из окружения свой отряд и отряд Щуся, Феодосий признал главенство батьки и стал его правой рукой.
Если мелкий, но харизматичный Махно своим речами зажигал крестьян и казаков, то высокий, чернокудрый и усатый Щусь был любимцем женской аудитории анархистов. Кроме всего прочего, Щусь был мастером бокса и джиу-джитсу, носил одновременно гусарский мундир и бескозырку «Иоанн Златоуст». На шее он носил кавказский кинжал, а за поясом — старинную саблю и револьвер Кольта.
В возрасте 28 лет он был убит в бою с красными казаками. Мне кажется, тут и сериал можно снять отличный, и для корчмы, и для баллистической ракеты это отличный нейминг. Типа, привет, к вам летит Феодосий Щусь.
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