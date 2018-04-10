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Определились чемпионы Центрального Федерального округа по ММА
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Определились чемпионы Центрального Федерального округа по ММА 

Советский спорт 1 час назад
В Туле завершился чемпионат Центрального федерального округа ЦФО по ММА 2018. В командном зачете «золото» завоевали спортсмены из Московской области, «серебро» досталось бойцам из Воронежской области, «бронза» — Тульской области.
В личном зачете высшие награды, а также путевки на чемпионат России по ММА 2018 завоевали: до 56, 7 кг: Косицын Виталий (Рязанская область) до 61.2 кг: Хачатрян Гор (Рязанская область) до 65.8 кг: Адилов Расим (Московская область) до 70,3 кг: Силагадзе Роман (Костромская область) до 77,1 кг: Газиев Махмуд (Воронежская область) до 84 кг: Магомедов Шамиль (Московская область) до 93 кг: Оганесян Тигран (Тульская область свыше 93 кг: Дьяченко Александр (Московская область).
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