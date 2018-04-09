В Академии борьбы пройдет урок политической грамотности

Завтра, 10 апреля, в 10:00 в конференц-зале «Академии борьбы им. Д. Г. Миндиашвили» (ул. Марковского, 88) пройдет лекция на тему «Россия и Красноярский край в системе международных отношений. Вызовы и угрозы». Слушателями лекции станут спортсмены, тренеры и весь коллектив Академии борьбы.

Кандидат исторических наук, и. о. заведующего Центра воспитания и гражданского образования Красноярского Института повышения квалификации работников образования Василий Никуленков расскажет собравшимся об общественно-политическом потенциале Красноярского края в поле международного внимания, о важности понимания жителями края своих места и значимости в мире, о защищенности в системе информационной войны, а также поделится подробностями из международной истории региона. Кроме того, будут затронуты темы конкурентных особенностей России и значения спортивной дипломатии. Это будет первая лекция просветительского проекта, направленного на повышение политической грамотности спортсменов, как непосредственных участников международных отношений. Идея проекта родилась совместно у президента Академии борьбы Дмитрия Миндиашвили и председателя Краевого профессорского собрания Ольги Владимировой . Задача — помочь спортсменам научиться позиционировать себя, как граждан своей страны, в условиях нестабильной международной обстановки.

Планируется, что такие встречи спортсменов Академии борьбы с представителями образования и науки будут проходить раз в полгода и постепенно войдут в систему. Перед завтрашней лекцией и по ее завершении организаторы проекта, равно как и спортсмены академии, будут готовы поделиться со СМИ своими впечатлениями от первого занятия и планами на дальнейшее сотрудничество.