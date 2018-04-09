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Владимирские радиоспортсмены — лучшие в России
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Владимирские радиоспортсмены — лучшие в России 

ТВ-МИГ 41 минуту назад
Фото: ТВ-МИГ
В городе Горячий ключ Краснодарского края завершилось первенство России по радиоспорту, которое проходило с 30 марта по 5 апреля. В первенстве приняли участие 170 спортсменов из 13 регионов России. Делегация Владимирской области была одной из самых представительных. В состав сборной 33 региона вошли 20 ребят от 10 до 17 лет, воспитанники СШОР по спортивному ориентированию и ДЮСШ по конному спорту.
Соревнования проходили в сложной горной местности, непривычной для наших спортсменов в трех дисциплинах: «Спортивная радиопеленгация-спринт», «Спортивная радиопеленгация-3,5 МГц» и «Спортивная радиопеленгация-144 МГц».
Итоги соревнований для владимирцев оказались очень удачными — наши ребята привезли из Краснодарского края сразу 12 (!) медалей различного достоинства.
Валерия Парамонова в категории «девушки до 15 лет» завоевала две серебряные медали — в дисциплинах «Спринт» и «Спортивная радиопеленгация-144 МГц». Светлана Мельникова стала второй в дисциплине «Спринт» среди девушек до 17 лет. Даниил Белов занял третье место в дисциплине «Спортивная радиопеленгация-144 МГц» среди юношей до 17 лет.
Надежда Мельникова среди юниорок до 20 лет заняла первое место в дисциплине «Спринт», второе место — в дисциплине «Спортивная радиопеленгация-144 МГц», и третье место — в дисциплине «Спортивная радиопеленгация-3,5 МГц». Евдокия Садофьева среди юниорок до 20 лет заняла первое место в дисциплине «Спортивная радиопеленгация-3,5 МГц», второе место — в дисциплине «Спринт» и третье место — в дисциплине «Спортивная радиопеленгация-144 МГц».
В самых младших возрастных категориях на пьедестал поднялись Маргарита Шмалько, занявшая второе место в дисциплине «Спортивная радиопеленгация-144 МГц» среди девочек до 13 лет, и Борис Годунов, занявший третье место в аналогичной дисциплине среди мальчиков до 13 лет.
Для юношей и девушек до 15 лет и до 17 лет соревнования являлись первым этапом отбора в национальную сборную команду России по радиоспорту для участия в юношеском первенстве мира по спортивной радиопеленгации, которое пройдёт в Чехии в июле 2018 года.
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