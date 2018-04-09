Смерть Михаэля Голартса. Как гибли спортсмены в бейсболе, шахматах, бобслее

Велоспорт снова уничтожил своего спортсмена. Шахматные фигуры, бейсбольный мяч, быстрая ходьба тоже умеют убивать. Медленно, но наверняка.

Смерть в «Северном аду»

Велогонка «Париж — Рубэ» не зря называется «северным адом». Считается, что это самая сложная однодневная гонка в мировом календаре, где гонщикам помимо соперников приходится бороться с 17 брусчатыми участками. Один из них стал роковым в минувшее воскресенье для бельгийского гонщика команды Veranda's Willems-Crelan-Charles 23-летнего Михаэля Голартса. После жуткого падения он перенёс остановку сердца и был оперативно доставлен в реанимацию Лилля. Врачи до последнего боролись за жизнь спортсмена, но спасти его так и не смогли. В велоспорте гибель на шоссе остаётся обычным делом даже после того, как в 1995 году, после гибели итальянца Фабио Казартелли, всех спортсменов обязали носить шлемы.

Вспоминаем самые жуткие травмы спортсменов, после которых врачи неизменно проигрывали битву за жизнь.

Убийство грязным мячом

На заре бейсбола в начале XX века игроки прибегали к необычной хитрости. Перед броском они измазывали мяч в грязи, и только после этого его бросали, чтобы сопернику было труднее его увидеть. 17 августа 1920 года бьющий игрок «Кливленд Индианс» Рэй Чепмен так и не увидел мяча и не смог по нему ударить, так как сам был нокаутирован точным попаданием в голову. Потерявшего сознание игрока доставили в клинику, но через 12 часов он скончался. Чепмен был сильным игроком для своего времени, но в историю вошёл как одна из немногих жертв бейсбольного матча.

Перелетел через стену и разбился о дерево

Бейсбол — один из самых опасных видов спорта, а первая громкая трагедия в нём произошла сразу в послевоенное время. 31 января 1953 года олимпийский чемпион швейцарец Феликс Эндрих сразу после третьей победы на чемпионате мира отправился на соревнования четвёрок в Гармиш-Партенкирхене. Во время заезда его боб-четвёрка вышел из-под контроля и, перелетев через бортик, угодил прямо в дерево. Разгоняющие гонщики отделались лёгкими травмами, а пилот получил перелом шеи. Он был быстро доставлен в больницу Гармиш-Партенкирхена, но спасти его уже не смогли.

Крик и бассейн в крови

21-летний советский прыгун Сергей Шалибашвили на Универсиаду-1983 в Эдмонтоне отправился без тренера, что и привело к трагедии, случившейся 10 июля. Он решил исполнить сложный прыжок в 3½ оборота назад в группировке. Во время выступления он сильно ударился головой о помост вышки и рухнул в бассейн. Последствиями травмы стали многочисленные переломы черепа, от которых спортсмен впал в кому и впоследствии умер от сердечной недостаточности. Легендарный прыгун Грег Луганис , ставший очевидцем произошедшего, так вспоминал эти события: «У меня было плохое предчувствие. Я закрыл глаза и заткнул уши. Когда я почувствовал удар по вышке, понял, что случилось что-то ужасное. Раздался визг. Подбежав к краю, я увидел в бассейне много крови. Я собрался прыгать за ним, но мне закричали: „Не трогай его! Не трогай его!“.

Не дождалась награждения

7 июня 2013 года новозеландская легкоатлетка Лесли Кантуэлл выиграла соревнования по спортивной ходьбе на 5 км на Таити. Эта победа стала для неё вершиной спортивной карьеры. В ожидании церемонии награждения 26-летняя спортсменка неожиданно почувствовала себя плохо и упала в обморок. В местной больнице за её жизнь боролись три дня, пока она не умерла от кровоизлияния в мозг.

Прах над горами Сочи

Чемпионка мира по хаф-пайпу Сара Бёрк во время тренировки 10 января 2012 года исполняла сложный элемент „даблкорк“. Приземлившись на одну ногу, она не удержала равновесия и ударилась головой об лёд. Результатом травмы стали разрыв позвоночной артерии и кровоизлияние в мозг. Врачи подключили её к системе искусственного дыхания и кровообращения и провели операцию. Однако спасти жизнь спортсменки им не удалось. Через девять дней, не выходя из комы, она умерла от остановки сердца. Согласно завещанию её органы были пожертвованы на медицинские цели, а прах был развеян в горах Сочи во время Олимпиады, о которой она так мечтала.

Смертельное сальто бодибилдера

23-летний бодибилдер из Южной Аврики Сифисо Лунгело Табета решил впечатлить публику не только своей мускулатурой, но и гибкостью. Во время выхода он решился исполнить сальто, но приземлился на голову и сломал шейные позвонки. Скорая прибыла в кратчайший срок, но вытащить с того света горячего парня, ставшего незадолго до этого чемпионом ЮАР среди юниоров, так и не удалось.

Последний ход мэтра