Серебро на первенстве России по керлингу завоевали спортсменки из Текстильщиков 

Второе место на первенстве России по керлингу среди юниорок до 22 лет заняли воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва «Москвич», которая расположена на Волгоградском проспекте. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центра физической культуры и спорта ЮВАО.
«В соревнованиях приняли участие 24 команды из Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Челябинской, Калининградской, Самарской областей, Республики Татарстан, Краснодарского и Красноярского краев. Дарья Цхведанашвили, Ирина Беляева, Мария Борисова, Валерия Скляренко, Валерия Климова завоевали в составе команды «Москвич-1» серебряные медали», — сказано в источнике.
Напомним, что спортивная школа «Москвич» расположена по адресу Волгоградский проспект, дом 46, строение 7/15. (мю)