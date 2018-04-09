Серебро на первенстве России по керлингу завоевали спортсменки из Текстильщиков

Второе место на первенстве России по керлингу среди юниорок до 22 лет заняли воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва «Москвич», которая расположена на Волгоградском проспекте. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центра физической культуры и спорта ЮВАО.

Напомним, что спортивная школа «Москвич» расположена по адресу Волгоградский проспект, дом 46, строение 7/15. (мю)