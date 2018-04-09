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Серебро на первенстве России по керлингу завоевали спортсменки из Текстильщиков
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Серебро на первенстве России по керлингу завоевали спортсменки из Текстильщиков 

Управа района Текстильщики 2 часа назад
Фото: Управа района Текстильщики
Второе место на первенстве России по керлингу среди юниорок до 22 лет заняли воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва «Москвич», которая расположена на Волгоградском проспекте. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центра физической культуры и спорта ЮВАО.
«В соревнованиях приняли участие 24 команды из Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Челябинской, Калининградской, Самарской областей, Республики Татарстан, Краснодарского и Красноярского краев. Дарья Цхведанашвили, Ирина Беляева, Мария Борисова, Валерия Скляренко, Валерия Климова завоевали в составе команды «Москвич-1» серебряные медали», — сказано в источнике.
Напомним, что спортивная школа «Москвич» расположена по адресу Волгоградский проспект, дом 46, строение 7/15. (мю)
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