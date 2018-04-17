Те же грабли? Что известно о новом главном тренере «Салавата Юлаева»

Кандидатура нового главного тренера уфимского хоккейного клуба вызвала споры. Одни считают, что человек, не имеющий тренерского опыта, не сможет вывести команду на высокий уровень. Другие уверены, что Цулыгин — перспективный тренер, а, главное, свой, отечественный.

Судьбы помощников

Николай Цулыгин в тренерском штабе «Салавата Юлаева» появился всего год назад. С достаточно скромным багажом «наставничества» — четыре года в СДЮШОР и два сезона вторым тренером в «Толпаре». Да и в помощники финскому специалисту его пригласили не на первые роли, у Вестерлунда хватало земляков, с которыми он «варил» тренерскую кухню в Уфе.

Цулыгину, скорее, отводилась роль переводчика и коммуникатора между тренерским штабом, игроками и журналистами. И тем не менее именно 42-летний уфимец выбран на ведущую роль в «юлаевской» команде на следующий сезон.

Подобный ход в «Салавате Юлаеве» применяется в новейшей истории далеко не в первый раз. Еще в сезоне 1999/2000 годов, после ухода Рафаэля Ишматова, на тренерский мостик был поставлен его помощник Леонид Макаров. Итог — команда оказалась в переходном турнире и чуть не вылетела из высшего дивизиона Российской хоккейной лиги.

Второй раз по этому пути в Уфе пошли в 2011-м году, когда «вечно второй» Венер Сафин срочно сменил Сергея Михалева . В результате клуб закончил регулярный чемпионат на пятом месте в Восточной конференции и выбыл из борьбы в первом раунде плей-офф. Так что судьба помощников в «Салавате Юлаеве» в роли главного тренера была незавидной — в обоих случаях они уходили из команды, не отработав и полного сезона.

Тренерский опыт небольшой

Тем не менее, многие смотрят на это назначение оптимизмом. Например, заслуженный мастер спорта Ирек Гимаев.

«Самое главное — суметь сплотить команду, в частности, в раздевалке. Чтобы атмосфера была хорошая, дружная. А это перейдёт на лёд. По опыту НХЛ нужно сформировать и держать костяк команды, не допуская миграции игроков, которая ни к чему хорошему не приведёт», — прокомментировал он.

Кстати, у Цулыгина есть собственный небольшой опыт выступлений в НХЛ. В сезоне 1996/97 годов он провёл 22 матча за «Анахайм», еще пару сезонов выступал в более скромных канадских лигах. Однажды Николай приглашался в сборную России, проведя четыре встречи на «Кубке Балтики».

А вообще большую часть хоккейной биографии Цулыгин провел в различных российских командах. Дебютировал в составе «юлаевцев» при Марате Азаматове чуть ли не в 15 лет — тогда в первой лиге российского хоккея на финише сезона тренеры могли позволить себе такую роскошь. А вообще за спиной у Цулыгина богатая география — кроме Уфы, он играл в Казани, Череповце, Магнитогорске, Нижнекамске, московском «Динамо», Новосибирске, Нижнем Новгороде (где в 32 года и закончил выходить на лёд). Всего за эти клубы он провёл более 500 матчей, из них 330 — за «юлаевцев». Что даёт ему, как считается, дополнительный хороший опыт.

«Руководство клуба своим решением пошло по правильному пути, — говорит заслуженный тренер России Рафаэль Ишматов. — Нужно, чтобы работали специалисты российского происхождения. Цулыгин — перспективный тренер, который должен возглавить наш башкирский хоккей».

«До конца контракта не доработает»

Но по поводу этого назначения есть и другие мнения. Многие отмечают, что оно состоялось лишь после того, как не удалось договориться о сумме контракта с предыдущим главным тренером. По словам Эркки Вестерлунда, он поставил перед генеральным директором «Салавата Юлаева» Тагиром Ибрагимовым вопрос о повышении зарплаты, но понимания не нашёл. В итоге финн работать в Уфе отказался. И только тогда, от безысходности, «всплыл» вариант с Цулыгиным.

«Сделаю прогноз — Цулыгин не доработает до конца контракта. Возможно, он хороший специалист, но в таком клубе, где давление на тренера идёт с первых минут, должны трудиться закалённые люди. Забавно, что в социальных сетях клуба достижения Цулыгина как игрока занимают 90% релиза, а тренерский опыт крайне невелик. И непонятно, кто будет помогать ему в сезоне», — пишет хоккейный обозреватель Алексей Шевченко

В уфимском клубе сейчас идут переговоры с рядом бывших помощников Вестерлунда, им предлагают продолжить работать в «Салавате Юлаеве». Сам же Николай Цулыгин имеет шанс доказать, что хотя бы с третьего раза клуб не наступит на те же грабли, что и прежде.