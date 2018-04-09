Призёр ОИ Елфутина стала девятой на Кубке принцессы Софии в классе RS:X 

В Испании завершился 49-й Кубок принцессы Софии, в котором приняли участие около 1200 спортсменов из 62 стран, включая 17 призёров Олимпийских игр 2016 года и 8 чемпионов мира 2017 года по парусному спорту. В медальных гонках Россию представили призёр Олимпийских игр Стефания Елфутина (RS:X), а также Павел Созыкин и Денис Грибанов (470). В итоге россияне стали девятыми.
Результаты россиян
470. Мужчины: Павел Созыкин / Денис Грибанов — 9-е. Борис Кучеренко / Андрей Акименко — 76-е.
470. Женщины: Алиса Кирилюк / Анжелика Черняховская — 27-е. Александра Мартынова / Людмила Дмитриева — 46-е.
49-й: Ян Чех / Иван Зотов — 14-е. Денис Щеглов / Павел Карачов — 22-е. Константин Носов / Александр Гайдаенко — 59-е.
49-й FX: Анастасия Щеглова / Маргарита Камаева — 49-е.
«Финн»: Владимир Крутских — 25-й. Егор Терпигорев — 30-й. Аркадий Кистанов — 36-й. Михаил Яцун — 47-й. Юрий Половинкин — 73-й.
«Лазер»: Сергей Комиссаров — 12-й. Даниил Крутских — 56-й. Максим Николаев — 59-й. Дмитрий Третьяков — 87-й. Кирилл Евфимьевский — 125-й.
«Лазер-радиал»: Мария Кислухина — 35-я. Екатерина Моргун — 51-я. Екатерина Берёза — 57-я. Екатерина Зюзина — 61-я.
«Накра 17 микст»: Максим Семёнов / Алина Щетинкина — 22-е. Сергей Джиенбаев / Дарья Иванова — 31-е. Вячеслав Шелудяков / Кристина Сулима — 37-е. Максим Оберемко / Яна Стоколесова — 38-е.
RS:X. Мужчины: Александр Аскеров — 48-й. Евгений Айвазьян — 51-й. Максим Токарев — 63-й. Иван Шохов — 75-й.
RS:X. Женщины: Стефания Елфутина — 9-я. Мариам Сехпосян — 30-я. Анастасия Моисеева — 50-я.