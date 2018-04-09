7 апреля в спортивном зале ФОК «Рекорд» прошёл финальный тур по мини-футболу первенства ЗООВФ «Старая Гвардия» 

В Кубковом матче встречались команды Крюково и гости из Москвы, команда Звезда (МГУ, г. Москва). Гости одержали уверенную победу (9-0).
Отчёт
о традиционном открытом первенстве по мини-футболу 2017-2018г.г.
ЗООВФ «Старая Гвардия» г. Москвы и Московской области,
зона «Север-Запад» среди ветеранских команд 70 лет+.
Место проведения: спортзал ФОК «Рекорд», Зеленоград, Крюково, корп. 1637 А Игровой день: суббота, воскресенье.
Участники: 25 футболистов — ветеранов 70 лет +
ВЕТЕРАНЫ — 70 лет + (III-первенство)
Чемпионат
1. место Звезда (МГУ) г. Москва рук. Добрынин В. А.
2. место Крюково (г. Зеленоград) рук. Камкин А. Н.
Победитель Кубка — ф/к Звезда (МГУ, г. Москва)
Конкурс «Лучший бомбардир первенства»
1. Добрынин Владимир (Звезда) —— 9 мячей
2. Рудик Александр (Звезда) —— 7 мячей
3. Поликарпов Геннадий (Звезда) —— 6 мячей
Первенство ЗООВФ «Старая Гвардия» города Москвы и Московской области, зоны «Север-Запад» организовала и проводила федерация футбола города Зеленограда совместно с ГБУ «ФАВОРИТ» при активной поддержке АНО «СВЦ Комплекс „Рекорд“ (генеральный директор Невзоров В. В.).