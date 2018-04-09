«Хороший вопрос — это искусство»

За два дня на Кубке прошли турниры по разным видам игр: «Что? Где? Когда?», «Брэйн-ринг», «Эрудит-квартет», «Своя игра». В «Что? Где? Когда?» вместе на равных бились школьники, студенты и взрослые. В остальных — участники соревновались в рамках своих возрастных групп.

Проведение Кубка — личная инициатива руководителя интеллектуального клуба «Осьминог» Евгения Кана. Соревнований аналогичного уровня на Дальнем Востоке больше нет — это единственный в регионе фестиваль интеллектуальных игр, получивший лицензию Международной ассоциации клубов «Что? Где Когда?».

Часть средств на мероприятие выделили ДВФУ и приморское отделение Российского союза молодёжи. Ещё часть организаторы покрыли взносами от участников. И всё же, признаётся Евгений, устроители ушли в минус, что для такого рода мероприятий — обычная практика.

— Подобного уровня чемпионат назрел. У нас очень много желающих играть и нет возможности отобраться на соревнования вроде чемпионата России. Моя задача — выводить людей на всероссийские турниры, чтобы они занимали там призовые места, — отмечает Евгений.

Подготовка к мероприятию заняла почти год. Самая ответственная часть — написание вопросов. Для этого необходимо около полугода.

— Есть сертифицированные авторы, которым заказывают вопросы. Это целая технология. Вопрос нельзя просто так придумать. Его надо написать, отредактировать, протестировать на фокус-группе, после этого ещё раз переписать, ещё раз протестировать. И если от тестеров будут хорошие отзывы, его можно пускать в дело.

Писать стихи могут все, но создать хорошее стихотворение сможет не каждый. Так и с вопросами. Хороший вопрос — это искусство, объясняет Евгений. Чтобы его написать, надо иметь широкую эрудицию, отлично владеть русским языком, уметь замечать аналогии, и всё это, помноженное на опыт, позволяет тем, кто пишет вопросы, быть профессионалами своего дела.

Кстати, Евгений — единственный житель Владивостока, которому удалось попасть в топ-1000 игроков в «Что? Где? Когда?».

Азарт в глазах и скорость реакции

Кто такие братья Чучанча и Чекарен? Что прочитал Скотт Иен в начале 80-х в учебнике? Зачем Карлу Юнгу понадобилось два стула? Герой какого сериала воскрес из мёртвых при помощи магии? Команды только расселись за столы, а ведущий Илья Бер уже зачитывает вопросы.

Соревнования начинаются с отборочного тура на «Свою игру» и «Эрудит-квартет» (командная разновидность «Своей игры»). Так же, как и в телевизионной версии, участникам зачитывают тему, стоимость и только после этого сам вопрос.

Тур длится час. После каждой реплики с правильными ответами звучат радостные возгласы из разных концов зала — значит, одна из команд «взяла» вопрос.

Илья в мире интеллектуальных игр личность достаточно известная. Он много лет играет в «Что? Где? Когда?», является главным редактором телевизионной викторины «Кто хочет стать миллионером?». Той самой, что сейчас ведёт Дмитрий Дибров

— Интеллектуальные игры, помимо получения удовольствия от процесса, помогают держать мозги в тонусе, учат командной работе. А командная работа важна практически в любом деле. И в бизнесе, и в науке, — считает Илья.

После десятиминутного перерыва стартует «Что? Где? Когда?». Игра «из телевизора» мало чем отличается от того, что происходит на Кубке. Тот же азарт и горящие глаза. Разве что нет вопросов от зрителей, знаменитого чёрного ящика и фирменного волчка в центре столов. Главное для участников — обсуждать варианты ответов шёпотом, чтобы соперники не смогли подслушать.

Среди разношёрстных команд выделяются игроки из Южно-Сахалинска. Они одеты в толстовки, на спинах которых описание их родного города, а спереди значится название команды — «Клюевы дети». Соревнуются в основном шестнадцатилетние ребята, капитан команды Василий Дмитриев учится в 11-м классе. Школьники прилетели во Владивосток за свой счёт.

— Мы просто узнали о Кубке, купили билеты, и вот мы тут. На выходных особо делать нечего, так почему бы не съездить, — рассказывает Василий.

Кстати, его опыту позавидуют и некоторые более взрослые соперники — капитан «Клюевых детей» занимается интеллектуальными играми уже пять лет.

У его коллеги по команде Екатерины Светличной такой же стаж. В мир интеллектуальных игр она попала случайно.

— В нашем городе искали людей, которые хотели бы влиться в это движение. Ведь происходит естественная смена поколений в командах. И мы пришли. Сначала просто за компанию, а потом это переросло в нечто большее — стало частью нашей жизни, — делится девушка.

Многие команды запомнились не только успешной игрой, но и необычными названиями. В турнирной таблице значились «Дурь», «7 футов под килтом», «Дорогая, наш сын — Венгр» и «Эйяфьядлайёкудль».

— Я играю больше двух лет. Мы много побеждали, брали кубки местных чемпионатов. Вопросы здесь на уровне — есть простые, есть сложные. И все из разных сфер. Разброс — от биологии до кинематографа, — говорит член команды последней Евгения Варакина.

Победитель соревнований представит Дальний Восток на всероссийском чемпионате. И само собой, для этого нужна хорошая подготовка. Человек, далёкий от интеллектуальных игр, решит, что следует больше читать и штудировать словари. Но как утверждает член команды «Б. У. Й» Алексей Наврось, это совершенно не так.

— В первую очередь отрабатываются навыки работы в команде, когда люди учатся понимать друг друга с полуслова, с полувзгляда. Так ты сможешь донести свою мысль до партнёра по игре при помощи пары слов, и он тебя поймёт. Это достигается долгим общением между игроками. Если просто собрать шестерых умных людей, они добьются меньшего, чем средние игроки, которые уже год друг с другом играют и знают друг друга как облупленных. Конечно, мы читаем, смотрим новости. Нужно впитывать всю информацию, это очень важно. Но это делает каждый сам. Тренировки заключаются именно в отработке взаимодействия внутри команды, — считает Алексей.

Лучше всего готовиться к таким крупным соревнованиям, активно участвуя в других интеллектуальных играх, уверен член команды «Бирюков и партнёры» Максим Нестеренко

— Как таковых тренировок не было. У нас много игр — спортивное «Что? Где? Когда?», «Мозгоруб», «60 секунд». Думаю, постоянное участие в них и есть лучшая подготовка, — считает Максим.

Не стоит забывать и про скорость реакции, добавляет Наврось. Например, играя в «Брэйн-ринг», право ответить на вопрос получает команда, чьи участники первыми нажимают на специальную кнопку. Если есть ответ, но скорость подкачала — шансы на победу уменьшаются.

В рамках «Брэйн-ринга» команды соревнуются один на один. Звучит вопрос, и у игроков есть минута на обсуждение. Если кто-то из участников жмёт на кнопку до того, как вопрос озвучили целиком, ему засчитывается фальстарт, а право ответа переходит к другой команде. Конечно, напряжение растёт. Недостаточно быть самым умным, необходимо быть ещё и быстрее всех.

«Ведро» из Хабаровска

Победителем соревнований, набрав 62 балла по итогам двух дней, стала команда из Хабаровска «Ведро». На счету игроков — звание действующих чемпионов хабаровского клуба спортивного «Что? Где? Когда?». И теперь у них есть шанс стать лучшими на всероссийских соревнованиях.

Организаторы пока не озвучивали планов на очередной, третий Кубок. Но некоторые участники уже настроены вновь побороться за звание лучшего.

— Думаю, будет ещё больше участников. Если в прошлом году было 32 команды, то сейчас их 50. Столько команд одновременно в нашем крае ещё не играло, — делится Максим Нестеренко. — Растёт и уровень Кубка — в этот раз он получился более дисциплинированным. Радует количество игроков. Очень интересно увидеть новых людей, старых знакомых из других городов, продемонстрировать свой уровень.