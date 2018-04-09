Необычные травмы футболистов. Часть 1: машины, дрель, собаки

Недавно накануне гостевого матча 33-го тура испанской Сегунды с «Уэской» 27-летний полузащитник «Альбасете» Пелайо Ново во время разговора по телефону неудачно опёрся на перила лестницы в гостинице и упал во двор, в результате чего получил множественные переломы. Портал "Евро-Футбол.Ру" решил собрать в двух статьях другие случаи нелепых травм футболистов.

Представляем первую часть нашей подборки. Мы решили не засорять текст словами «бывший» и приставками «экс-», но подразумевается, что футболисты были игроками указанных клубов или сборных в период получениями ими описанных ниже травм, а не на данный момент.

В феврале 2012 года хавбек «Валенсии» Эвер Банега попал под колёса своего же автомобиля. Он приехал на заправку, вышел из машины, но перед этим не поставил её на ручной тормоз. Автомобиль покатился и наехал на Банегу — он получил перелом двух берцовых костей и пропустил полгода.

Давид Муджири из московского «Локомотива» в результате подобного инцидента выбыл из строя на месяц. Как сообщал «Советский спорт», машина грузинского форварда соскочила с ручника, съехала с подъёмника в гараже и наехала ему на голень, образовав большую гематому.

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На полгода однажды нелепым образом попрощался с большим футболом и Мартин Палермо из «Вильярреала». Он с партнёрами кинулся отмечать гол к рекламным щитам, туда же бросились и болельщики, которые стали обнимать Палермо и других игроков «подводников». Щиты не выдержали такого напора и рухнули. Рекламные конструкции придавили Мартина, а вот другим футболистам повезло — они успели вовремя отскочить.

Правила футбола не просто так запрещают играть с металлическими украшениями. Что бывает, если пренебречь этой нормой, показал случай с игроком швейцарского «Сервета» Пауло Диого в 2004 году. После забитого мяча он побежал разделить радость с болельщиками, запрыгнул на ограждение и зацепился обручальным кольцом за решётку. Результат — Диого лишился фаланг двух пальцев.

Как-то защитник АИКа Карл Корнелиуссон готовил огурцы для салата и разрезал себе сухожилие на указательном пальце. Врачи потом восстанавливали ему целостность пальца полтора часа.

В апреле 2013 года защитник «Валенсии» Адиль Рами , уже будучи к тому времени травмированным, усугубил своё повреждение на благотворительном вечере, танцуя под вирусный хит «Gangham Style».

Однажды нападающего «Астон Виллы» Дариуса Вассела беспокоил вросший ноготь, и он вознамерился решить эту проблему нестандартно — с помощью электродрели. Сверло оторвало ему половину ногтя, пошло воспаление, Вассел отправился в больницу и выбыл из строя более чем на месяц.

В 2001 году защитник «Лидса» Рио Фердинанд получил нелепое повреждение у себя дома. Он смотрел телевизор, положив ноги на стол, а когда зазвонил телефон, то потянулся за трубкой и испытал резкую боль. Диагноз — растяжение связок подколенного сухожилия.

Вратарь сборной Англии Дэвид Джеймс неудачно потянул спину, когда пытался достать пульт на кровати. В другой раз он повредил плечо во время рыбалки.

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Защитник «Астон Виллы» Алан Смит купил себе новый "Феррари" и растянул связки коленного сустава, когда пытался нажать ногой педаль газа.

В 2007 году лёжа на кровати умудрился получить растяжение мышцы ноги форвард «Рединга» Лерой Лита. Из-за этого он пропустил три матча.

Алессандро Неста один раз травмировался во время игры на приставке — порвал сухожилие на запястье. Впрочем, это не вывело его из строя — он стал играть в фиксирующей повязке.

Джон Терри однажды на Уимблдоне наблюдал за теннисным матчем Тима Хенмана и Лейтона Хьюитта, резко дёрнулся, чтобы уследить за полётом мяча — и порвал связки колена.

Полузащитник «Вольфсбурга» Чарльз Аконнор серьёзно поранился, после того как в кафе споткнулся и упал на стеклянный столик.

Хавбек московского "Спартака" Максим Калиниченко усложнил себе восстановление от травмы крестообразных связок колена, зацепившись шлёпанцами за бордюр и упав во время прогулки.

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Павел Погребняк , когда выступал ещё за «красно-белых», во время тренировки перед матчем с «Мальоркой» побежал за мячом за рекламный щит и упал в трёхметровой глубины ров. Павлу повезло — он отделался лишь ушибами и ободранной щекой.

Капитан английского клуба «Киддерминстер» Шон Флинн однажды поскользнулся у себя дома на игрушечных машинках сына и сломал нос в результате падения. Далее он вынужден был носить на футбольном поле специальную маску.

А игрок «Барнсли» Даррен Бернард поскользнулся дома на моче своей собаки, результатом чего был разрыв связок колена.

Собака вмешалась также и в карьеру Карло Кудичини, помешав ему стать первым номером в воротах «Челси» в начале 2000-х. Вот что рассказывал второй тренер лондонцев Гвин Уильямс: «Я не знаю, какая у него там собака, но когда он повёл её гулять, она заметила какую-то живность — то ли кролика, то ли ещё кого-то — натянула поводок и резко кинулась в сторону. Дальше — больница, сканирование колена, операция. Чёрт бы побрал эту псину!».

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Жюльен Эскюде из «Ренна» тоже травмировался во время прогулки с собакой. Он порвал ахилл и лишился возможного контракта с "Манчестер Юнайтед"

В ноябре 1970 года забег собаки по стадиону плачевно завершился для голкипера «Брентфорда» Чика Броди. Он уже зафиксировал мяч в своих руках, когда в его колено вцепилась появившаяся на поле собака. Этот матч стал для Броди последним на профессиональном уровне.