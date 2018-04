Богиня из Новокосино и Простоквашино: главные мемы недели 

Богиня из Новокосино

Более полумиллиона просмотров на YouTube собрал очередной ролик из серии «тупая блондинка». Пассажиры метро засняли анекдотичную ситуацию: накрашенная девушка в дорогих одеждах на весь вагон спорит со своей соседкой. Что они не поделили — неизвестно, но главная фраза на видео все-таки попала.

«Помалкивай лучше, богиня с тобой разговаривает», — одной фразой героиня видео заставила смеяться всех пассажиров.

Комичности ситуации придает и то, что ролик заснят в перегоне между станциями «Новогиреево» и «Новокосино». Что там забыла богиня, в комментариях обсуждают до сих пор.

Скептики пишут, что герои ведут себя наиграно, да и вообще все видео напоминает постановку, а другие пользователи подмечают, что впервые видят иллюстрацию старинного мема «смеялись всем вагоном».

Новости из португальской Мадейры заставили пользователей сети вспомнить прошлогодний мем. Скульптор Эмануэл Сантуш переделал тот самый бюст Криштиану Роналду, установленный в аэропорту имени футболиста.

В марте 2017 года обычный уборщик из Мадейры решил проявить инициативу и слепить скульптуру своего кумира. Начальник аэропорта одобрил идею, да и самому Роналду эскиз понравился. За бронзовый бюст он получил €1000 и невероятный объем критики в интернете. Тысячи оскорбительных мемов и угроз на самых разных интернет-порталах. Сантуш тяжело переживал неудачу, но через год решил попытаться еще раз.

Новый бюст Роналду выглядит уже гораздо более естественным и пришелся по душе пользователям интернета. Как говорится, год назад в аэропорту Мадейры стояла скульптура твоей работы, а сегодня — сына маминой подруги.

Бузкоин

В полку малоперспективных электронных валют, созданных на волне всеобщего криптохайпа, прибыло. Певица и ведущая Ольга Бузова внезапно решила создать собственную цифровую монету — BuzCoin. Все по взрослому: с ICO и пресс-конференциями.

Основой станет блокчейн-платформа BUZAR. Там пользователи смогут переписываться, смотреть видеотрансляции, слушать музыку и совершать различные покупки за бузкоины. Например, приобрести можно билеты на новый концерт певицы.

Несмотря на то, что у нового токена уже существует сайт, на котором ведется отсчет до старта предварительного ICO, пользователи интернета настроены скептично. Они называю криптовалюту Бузовой «шиткоином» — то есть бесполезной монетой, которая не протянет на бирже и нескольких дней. Также певицу обвиняют в искусственном хайпе, ведь подобные инициативы выглядят как попытки даже не заработать денег, а просто напомнить о себе.

Чтобы понять, что с бузкоином будет дальше — нужно дождаться ICO. А пока криптовалюта породила лишь несколько смешных картинок в популярных пабликах.

Архимандрит поет «Мурку»

Пожалуй, самым популярным «вирусным» видео в сети за прошедшую неделю стал ролик из московского храма. Там в трапезной ярким исполнением блатной песни «Мурка» отметился архимандрит Венедикт Цирковый.

Но интернет уже было не остановить. Сотни фотожаб, ироничных комментариев и роликов на YouTube уже обсмеяли священника со всех сторон. Например, один из пользователей сети поставил «Мурку» в исполнении Венедикта на первое место в списке лучших кавер-треков в истории. В одном ряду с One Way Ticket в исполнении Eruption и The Man Who Sold the World, перепетой Куртом Кобейном