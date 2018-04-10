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Сотрудники Управления по СВАО Департамента ГОЧСиПБ рассказали школьникам о правилах безопасности
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Сотрудники Управления по СВАО Департамента ГОЧСиПБ рассказали школьникам о правилах безопасности 

Управа района Отрадное 47 минут назад
Фото: Управа района Отрадное
Сотрудники Управления по СВАО Департамента ГОЧСиПБ совместно с аварийно-спасательным Отрядом-3 ГКУ «Поисково-спасательный центр» провели беседу с учениками 8 класса ГБОУ № 305, в ходе которой дети узнали правила безопасности на льду.
Дети узнали правила поведения на водоемах в период таянья льдов и оказания первой помощи в экстренной ситуации. Об этом ребятам поведали спасатели АСО-3 Сергей Пчелинцев и Максим Семенов.
Также дети узнали, как пользоваться спасательными предметами в чрезвычайной ситуации и познакомились с предупреждающими знаками.
Главный специалист Управления ГОЧСиПБ по СВАО Анастасия Тур вручила памятку поведения на льду каждому ребенку.
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