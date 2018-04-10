Сотрудники Управления по СВАО Департамента ГОЧСиПБ рассказали школьникам о правилах безопасности

Сотрудники Управления по СВАО Департамента ГОЧСиПБ совместно с аварийно-спасательным Отрядом-3 ГКУ «Поисково-спасательный центр» провели беседу с учениками 8 класса ГБОУ № 305, в ходе которой дети узнали правила безопасности на льду.

Максим Семенов. Дети узнали правила поведения на водоемах в период таянья льдов и оказания первой помощи в экстренной ситуации. Об этом ребятам поведали спасатели АСО-3 Сергей Пчелинцев

Также дети узнали, как пользоваться спасательными предметами в чрезвычайной ситуации и познакомились с предупреждающими знаками.

Главный специалист Управления ГОЧСиПБ по СВАО Анастасия Тур вручила памятку поведения на льду каждому ребенку.