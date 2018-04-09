Юная уральская фигуристка покорила судей шоу «Ледниковый период. Дети» 

Юная фигуристка из Екатеринбурга выступила на шоу «Ледниковый период. Дети». Вместе с партнером она покорила судей своим мастерством, об этом сообщает в понедельник, 9 апреля, «АиФ-Урал».
10-летняя екатеринбурженка Алиса Овсянкина переехала в Москву совсем недавно, чтобы учиться в школе заслуженного тренера России Алексея Горшкова. На проект Алиса пришла вместе с 12-летним москвичом Федором Ореховым. Пара катается вместе всего один месяц. «Я доверяю своему партнеру, он опытный, с ним можно кататься абсолютно спокойно, все доверять. Я не боюсь трудных элементов, потому что он выдержит и сделает все правильно», — рассказала фигуристка во время съемок проекта.
Вместе с тем девочка отметила, что, хоть они и сошлись с Федором характерами, им еще предстоит «притереться» друг к другу. «Этот проект нам поможет стать одним целым, командой», — прокомментировал партнер Алисы Федор Орехов.
На проекте фигуристы представляли Московскую область.
Когда ребята вышли на лед, ведущий за кадром отметил умение пары перевоплощаться: «С первого мгновения своего появления на льду Овсянкина и Орехов находятся в образе, до того, как зазвучало музыкальное сопровождение». Когда фигуристы исполняли номер, ведущий отметил: «Вместе они катаются всего месяц, но сразу видно, что нашли общий язык».
Тренер Алексей Горшков вырастил именитые пары российских фигуристов: Оксану Домнину и Максима Шабалина, Екатерину Рязанову и Илью Ткаченко. «Возможно, ребятам удастся встать в один ряд с этими большими спортсменами», — высказал предположение ведущий, комментируя номер пары.
Выступление Алисы Овсянкиной и Федора Орехова настолько понравилось судьям, что за него отдали голос сразу все члены жюри: Илья Авербух, Максим Траньков, Татьяна Навка и Роман Костомаров. Из них юные фигуристы выбрали Илью Авербуха, теперь на проекте они будут тренироваться в его команде.