Ещё
Юная уральская фигуристка покорила судей шоу «Ледниковый период. Дети»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юная уральская фигуристка покорила судей шоу «Ледниковый период. Дети» 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Юная фигуристка из Екатеринбурга выступила на шоу «Ледниковый период. Дети». Вместе с партнером она покорила судей своим мастерством, об этом сообщает в понедельник, 9 апреля, «АиФ-Урал».
10-летняя екатеринбурженка Алиса Овсянкина переехала в Москву совсем недавно, чтобы учиться в школе заслуженного тренера России Алексея Горшкова. На проект Алиса пришла вместе с 12-летним москвичом Федором Ореховым. Пара катается вместе всего один месяц. «Я доверяю своему партнеру, он опытный, с ним можно кататься абсолютно спокойно, все доверять. Я не боюсь трудных элементов, потому что он выдержит и сделает все правильно», — рассказала фигуристка во время съемок проекта.
Вместе с тем девочка отметила, что, хоть они и сошлись с Федором характерами, им еще предстоит «притереться» друг к другу. «Этот проект нам поможет стать одним целым, командой», — прокомментировал партнер Алисы Федор Орехов.
На проекте фигуристы представляли Московскую область.
Когда ребята вышли на лед, ведущий за кадром отметил умение пары перевоплощаться: «С первого мгновения своего появления на льду Овсянкина и Орехов находятся в образе, до того, как зазвучало музыкальное сопровождение». Когда фигуристы исполняли номер, ведущий отметил: «Вместе они катаются всего месяц, но сразу видно, что нашли общий язык».
Тренер Алексей Горшков вырастил именитые пары российских фигуристов: Оксану Домнину и Максима Шабалина, Екатерину Рязанову и Илью Ткаченко. «Возможно, ребятам удастся встать в один ряд с этими большими спортсменами», — высказал предположение ведущий, комментируя номер пары.
Выступление Алисы Овсянкиной и Федора Орехова настолько понравилось судьям, что за него отдали голос сразу все члены жюри: Илья Авербух, Максим Траньков, Татьяна Навка и Роман Костомаров. Из них юные фигуристы выбрали Илью Авербуха, теперь на проекте они будут тренироваться в его команде.
АиФ Урал: последние новости
Как изменится движение в день матча «Урал» - «Спартак» «Плохому не научим»: в столице Урала стартовал конкурс «Мисс Екатеринбург» Аркадий Дворкович оценил организацию «Екатеринбург Арены» на 95%
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортсмен рухнул под штангой3
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой340
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу1
Торрес объявил об уходе из «Атлетико»
Поигравший в НХЛ россиянин рассказал об американцах
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение