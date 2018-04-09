Мужчина обнаружил дохлую мышь в запечатанной газировке: видео

Житель Аргентины купил бутылку газировки Coca-Cola , но вылил ее, так как внутри плавала дохлая мышь.

Шокирующее видео появилось

в Сети

и сразу привлекло внимание пользователей.

На кадрах видеозаписи аргентинец Диего Перейрой рассказывает, что купил бутылку в магазине, но не стал ее пить, так как заметил что в ней что-то плавает.

Мужчина специально отрывает бутылку, переворачивает ее и выливает содержимое в ведро, доказывая, что внутри действительно лежит мертвая мышь.

После этого Диего демонстрирует мертвого зверька зрителям и останавливает запись.