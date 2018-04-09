В Военной академии РВСН имени Петра Великого подведены итоги участия в XXI Московском Международном Салоне «Архимед-2018» 

По итогам салона академия получила Кубок «За активную работу по развитию изобретательства и рационализаторства».
С 5 апреля по 8 апреля 2018 года в культурно — выставочном центре «Сокольники» состоялся XX1 Московский Международный Салон изобретений и инновационных технологий «Архимед-2018».
В Салоне приняло участие более 300 организаций из 22 государств и 52 регионов Российской Федерации
Основной целью организации и проведения Салона «Архимед» является активизация изобретательской, патентно-лицензионной и инновационной деятельности, развитие рынка результатов интеллектуальной деятельности.
Экспозиция академии была представлена 13-ю экспонатами.
Изобретали и рационализаторы положили в копилку своих достижений в общей сложности 13 медалей. Среди них: 1 — золотая, 5 — серебряных, 8 –бронзовых.
Золотой медалью салона награждена разработка «Устройство обнаружения и распознавания объектов» — автор капитан Владимир Филатов.
По итогам салона Военная академия РВСН имени Петра Великого отмечена Кубком «За активную работу по развитию изобретательства и рационализаторства».
За активное участие в изобретательской и рационализаторской работе майор Дмитрий Макаров, капитан Александр Залесков и ведущий научный сотрудник Василий Моисеев награждены серебренными орденами салона «Созидатель».
Ежегодно в Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого выполняются научно-исследовательские работы по заданию органов военного управления Минобороны России, отделов и служб РВСН.