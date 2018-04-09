В Военной академии РВСН имени Петра Великого подведены итоги участия в XXI Московском Международном Салоне «Архимед-2018»

По итогам салона академия получила Кубок «За активную работу по развитию изобретательства и рационализаторства».

С 5 апреля по 8 апреля 2018 года в культурно — выставочном центре «Сокольники» состоялся XX1 Московский Международный Салон изобретений и инновационных технологий «Архимед-2018».

В Салоне приняло участие более 300 организаций из 22 государств и 52 регионов Российской Федерации

Основной целью организации и проведения Салона «Архимед» является активизация изобретательской, патентно-лицензионной и инновационной деятельности, развитие рынка результатов интеллектуальной деятельности.

Экспозиция академии была представлена 13-ю экспонатами.

Изобретали и рационализаторы положили в копилку своих достижений в общей сложности 13 медалей. Среди них: 1 — золотая, 5 — серебряных, 8 –бронзовых.

Золотой медалью салона награждена разработка «Устройство обнаружения и распознавания объектов» — автор капитан Владимир Филатов

По итогам салона Военная академия РВСН имени Петра Великого отмечена Кубком «За активную работу по развитию изобретательства и рационализаторства».

За активное участие в изобретательской и рационализаторской работе майор Дмитрий Макаров , капитан Александр Залесков и ведущий научный сотрудник Василий Моисеев награждены серебренными орденами салона «Созидатель».