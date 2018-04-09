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Стала известна судьба воронежских стадионов после ЧМ по футболу — 2018
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Стала известна судьба воронежских стадионов после ЧМ по футболу — 2018 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Стадионы «Чайка» и «Локомотив» реконструировали перед Чемпионатом мира по футболу-2018, об этом сообщил глава физкультуры и спорта области Владимир Кадурин на совещании облправительстве 9 апреля.
Как известно, на стадионе «Чайка» будет тренироваться сборная Марокко. В соответствии с требованиями FIFA в местах проведения тренировок обеспечили соответствующую спортивную инфраструктуру. Это, прежде всего футбольное поле с натуральным травяным газоном, помещения для подготовки спортсменов к тренировкам, включая раздевалки, душевые, массажные кабинеты, административные помещения для работы тренерского корпуса, обслуживающего персонала и помещения для проведения пресс-конференций, а также трибуны для размещения зрителей и представителей СМИ. На стадионах Чайка и Локомотив предусмотрены трибуны на 500 посадочных мест.
Сейчас на стадионах ведутся работы по уходу за натуральным газоном футбольных полей с использованием специализированного оборудования, удовлетворяющего требованиям FIFA.
По окончании ЧМ по футболу на воронежских стадионах будут проходить тренировки и соревнования. «Чайка» и «Локомотив» будут открыты не только для спортсменов, но и для всего населения региона в качестве доступной спортивной инфраструктуры.
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