«Трактор» — обладатель «КУБКА SKODA 2018»

Челябинский «Трактор» стал победителем международного юношеского хоккейного турнира «КУБОК ŠKODA 2018». Медали и сам трофей ребятам вручил олимпийский чемпион, капитан сборной России Павел Дацюк

Игры турнира проходили с 9 по 14 апреля на арене культурно-развлекательного комплекса «Уралец». ŠKODA AUTO Россия уже шесть лет подряд при поддержке Федерации хоккея России проводит юношеский хоккейный турнир КУБОК ŠKODA, нацеленный на продвижение спорта среди молодежи. В этом году соревнования впервые получили статус международного состязания — за первенство в турнире боролись не только российские, но и чешские хоккеисты.

В финальных матчах чемпионата на льду культурно-развлекательного комплекса «Уралец» в борьбе за призовые места сошлись восемь сильнейших юниорских команд. Победу в соревновании одержал «Трактор», обыгравший «Сибирь» со счетом 2:1. Третье место завоевала команда «Спартаковец» из Екатеринбурга.

В заключительный день соревнований легендарный нападающий Алексей Морозов провел для участников турнира мастер-класс, который был основан на базовых принципах Национальной программы подготовки хоккеистов, представляющей собой новою философию подготовки игроков.

"Трактор" — обладатель «КУБКА SKODA 2018».

— Проведение подобных турниров — это огромная польза для ребят, поэтому я уже второй год подряд с удовольствием поддерживаю этот турнир. — сказал Морозов. — Здесь собрались ребята из разных регионов и они получили возможность оценить свой уровень, приобрести большой опыт, который дает понимание, к чему нужно стремиться. И что очень важно, в этом году турнир стал международным, а поиграть с зарубежными сверстниками в 11-12 лет — дорогого стоит. Для всех участников этот турнир — непередаваемые эмоции и мотивация любить хоккей, заниматься им.

Сегодня также я провел мастер-класс для ребят по базовым принципам Национальной программы подготовки хоккеистов. Во время разработки этой программы ФХР ии был взят за основу опыт лучших специалистов — российских, американских, европейских. Тренеры будут работать по по этой программе, учить ребят, давать им правильные упражнения, необходимые в этом возрасте.

Хочется поблагодарить компанию ŠKODA, которая поддерживает детей и создает для них все условия.

После финального матча игроки «Автомобилиста» вместе с участниками турнира порадовали болельщиков блестящим мастер-шоу.

В торжественной церемонии закрытия приняли участие представители марки ŠKODA, Федерации хоккея России и Министерства спорта Свердловской области.

"Трактор" — обладатель «КУБКА SKODA 2018».