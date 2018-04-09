Шахматисты района стали победителями окружного первенства

Команда района Орехово-Борисово Северное стала победителем Межрайонного первенства Южного округа по шахматам среди пенсионеров. Состязание прошло в клубе «Маэстро» в субботу, 7 апреля.

По результатам соревнования, спортсмены из района Орехово-Борисово Северное, гроссмейстер, многократная чемпионка мира среди ветеранов Галина Струтинская и мастер ФИДЕ Александр Храмцов , получили 10,5 баллов и заняли первое место. В то время как их главные соперники команды Нагатинского Затона и Чертанова Центрального заработали 10 и 9 командных очков, и заняли соответственно второе и третье места.

— Атмосфера на турнире была прекрасная, — рассказал редактору газеты «Борисовские пруды» главный судья директор клуба «Маэстро» Вячеслав Александрович Каляев, — Организация турнира была на очень высоком уровне. Смею добавить, что это были одни из самых массовых соревнований: из 16 районов, которые входят в состав Южного округа, приняли участие команды из 14. Первое место игроков ОБС — ожидаемый результат, так как сборная команда ЮАО формируется на базе шахматного клуба «Маэстро», и уже пять лет побеждает в Московской комплексной межокружной Спартакиаде. У нас очень сильные игроки. Например, Галина Струтинская является многократной чемпионкой Европы и мира. А доктор политических наук, мастер ФИДЕ Александр Храмцов — многократный чемпион Москвы в командном первенстве в составе нашей окружной команды.

Само первенство проходило по швейцарской системе с компьютерной жеребьёвкой, мужчины и женщины играли на равных. Интересно, что Галина Струтинская сыграла все семь партий только с мужчинами и показала блестящий результат, набрав 5 баллов из 7 возможных, — добавил Вячеслав Александрович.

Победителям и призерам вручили кубки, дипломы и медали от Центра физической культуры и спорта Южного округа. В дальнейшем по итогам турнира будет сформирована сборная команда округа для участия в городском финале Спартакиады Москвы 2018 года.

Фото: Центр Физической Культуры и Спорта ЮАО