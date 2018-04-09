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Бассейн, способный принять чемпионат мира, планируется построить в Краснодаре в 2020 году
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Бассейн, способный принять чемпионат мира, планируется построить в Краснодаре в 2020 году 

ТАСС 1 час назад
КРАСНОДАР, 9 апреля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края рассчитывают, что строительство комплекса бассейнов, который будет способен принять чемпионаты мира, завершится в 2020 году, сообщила в понедельник журналистам министр физкультуры и спорта края Людмила Чернова.
"Надеемся, что в 2020 году будет завершен", — сказала Чернова.
Она уточнила, что в настоящее время решается вопрос о федеральном финансировании на строительство бассейна в следующем году.
По словам министра, на первых порах в бассейне планируется проводить этапы первенства мира, российские и местные соревнования, что позволит обучить персонал и испытать инфраструктуру. " [Это необходимо], чтобы потом замахнуться на соревнования вплоть до чемпионата мира", — отметила Чернова.
Она пояснила ТАСС, что в новом комплексе будет бассейн, параметры которого удовлетворяют требованиям для проведения соревнований такого уровня.
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