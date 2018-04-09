Бассейн, способный принять чемпионат мира, планируется построить в Краснодаре в 2020 году

КРАСНОДАР, 9 апреля. / ТАСС /. Власти Краснодарского края рассчитывают, что строительство комплекса бассейнов, который будет способен принять чемпионаты мира, завершится в 2020 году, сообщила в понедельник журналистам министр физкультуры и спорта края Людмила Чернова

"Надеемся, что в 2020 году будет завершен", — сказала Чернова.

Она уточнила, что в настоящее время решается вопрос о федеральном финансировании на строительство бассейна в следующем году.

По словам министра, на первых порах в бассейне планируется проводить этапы первенства мира, российские и местные соревнования, что позволит обучить персонал и испытать инфраструктуру. " [Это необходимо], чтобы потом замахнуться на соревнования вплоть до чемпионата мира", — отметила Чернова.

Она пояснила ТАСС, что в новом комплексе будет бассейн, параметры которого удовлетворяют требованиям для проведения соревнований такого уровня.