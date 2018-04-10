Неудержимым покорилась гонка Ямала

В Тарко-Сале на озере Окунёвом впервые состоялся командный забег «Гонка Ямала». Открыли мероприятие массовой разминкой, которую провели талисманы гонки — белые медведи «Арк» и «Тика».

В соревнованиях приняли участие четырнадцать молодежных команд. Участники прошли сложные испытания в суровых условиях Арктики. Каждое из препятствий отражало деятельность, связанную с освоением Ямала: «Вышка», «Оленья тропа», «Ямальская разведка», «Покорение», «Лесорубы», «Газопровод» и другие. Всего команды пробежали по снегу более трех километров.