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Неудержимым покорилась гонка Ямала
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Неудержимым покорилась гонка Ямала 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Тарко-Сале на озере Окунёвом впервые состоялся командный забег «Гонка Ямала». Открыли мероприятие массовой разминкой, которую провели талисманы гонки — белые медведи «Арк» и «Тика».
В соревнованиях приняли участие четырнадцать молодежных команд. Участники прошли сложные испытания в суровых условиях Арктики. Каждое из препятствий отражало деятельность, связанную с освоением Ямала: «Вышка», «Оленья тропа», «Ямальская разведка», «Покорение», «Лесорубы», «Газопровод» и другие. Всего команды пробежали по снегу более трех километров.
По итогам гонки лучшей стала команда «Неудержимые», второе место — у «Cпасателей», представители «Пурпе» заняли третье место. Участникам вручили памятные жетоны, а победителям кубки, — сообщили ИА «Север-Пресс» в центре развития туризма.
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