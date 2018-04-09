Курские дзюдоисты заняли призовые места на турнире в Орле

В соревнованиях приняли участие более 120 спортсменов в возрасте от 13 до 15 лет из 15 городов ЦФО 7 апреля в Орле прошел IX турнир по дзюдо памяти Бориса Павленко — первого обладателя звания «Заслуженный работник физической культуры РФ» в Орловской области, создателя орловского Училища Олимпийского резерва. В соревнованиях приняли участие более 120 спортсменов в возрасте от 13 до 15 лет из 15 городов ЦФО.

Наш регион на соревнованиях представили дзюдоисты Курской региональной организации Общества «Динамо»:

1 место — Бушученков Сергей (73 кг.)

2 место — Епишев Артем (46 кг.)

3 место— Зиновьев Николай (66 кг.)