Курские дзюдоисты заняли призовые места на турнире в Орле 

В соревнованиях приняли участие более 120 спортсменов в возрасте от 13 до 15 лет из 15 городов ЦФО 7 апреля в Орле прошел IX турнир по дзюдо памяти Бориса Павленко — первого обладателя звания «Заслуженный работник физической культуры РФ» в Орловской области, создателя орловского Училища Олимпийского резерва. В соревнованиях приняли участие более 120 спортсменов в возрасте от 13 до 15 лет из 15 городов ЦФО.
Наш регион на соревнованиях представили дзюдоисты Курской региональной организации Общества «Динамо»:
1 место — Бушученков Сергей (73 кг.)
2 место — Епишев Артем (46 кг.)
3 место— Зиновьев Николай (66 кг.)
3 место — Ефимов Илья (60 кг.)