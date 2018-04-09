Финал Кубка Европы. Как «Локо» справиться с волшебством Блатта?

Сегодня в Краснодаре стартует финальная серия второго по значимости еврокубка между «Локомотивом» и турецкой «Дарушафакой». Победитель получит путевку в Евролигу.

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20 марта в конце первой половины первого полуфинального матча Он проигрывал на своей площадке мюнхенской «Баварии» 23 очка. А во второй не брал ни одного тайм-аута вплоть до 38-й минуты! Ждал и терпел — благо, команда все-таки догоняла. И в концовке — вырвал победу дальним броском за 0,7 до финальной сирены!

Этого не предвещало вроде бы ничего. За 22 секунды до конца у «Баварии» было «+1» и владение мячом, причем соперник даже не стал фолить. Вместо этого он просто… вынудил немецкую команду совершить потерю. Потом (за 11,7) Он взял последний тайм-аут. И, хотя атака получилась довольно судорожной, решающий мяч в итоге оказался там, где ему и положено. В корзине.

Удивительная наглость!

Кто забил? В данном случае это неважно. Главное, что в очередной раз победила команда, которой руководит Он. Дэвид Блатт

В мире нет больше тренера, добывшего столько разных титулов по обе стороны Атлантики. Чемпион Европы (со сборной России-2007), чемпион Евролиги (дважды с «Маккаби»), чемпион НБА (да-да, с «Кливлендом» — пусть его и выгнали непонятно почему в середине сезона-2016/17, но перстень-то потом все равно дали), призер Олимпийских игр (наша бронза Лондона-2012)… И большинство этих побед было одержано точно так же: неожиданно, вопреки всему.

Одно слово: Волшебник.

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В прошлом сезоне Блатт чудом (а как же еще?) втащил «Дарушафаку» в плей-офф Евролиги через последний тур. Потом было много летних предложений (в том числе российских), но он подумал и остался — чтобы в 2018-м можно было вернуться в НБА (маститые европейские клубы настаивали на долгосрочных контрактах). Да, американский перстень у него уже есть, но, подозреваю, что такого, «заочного» перстня ему мало. Он привык выигрывать не у телевизора, а на баскетбольном паркете. Рядом с боковой линией и периодически залезая через нее на площадку.

Разумеется, всю его прошлогоднюю «Дарушафаку» моментально растащили. Клайберн сейчас играет в ЦСКА, Ванамейкер — в «Фенербахче», Андерсон — в «Химках», Моерман — в «Барселоне», Жижич — в НБА. Однако Блатту не привыкать, он без проблем набрал команду заново. Гуттаперчевого кубинца Ховарда Сент-Роса выудил из чешского «Нимбурка», здоровенного нигерийского центра Майкла Эрика — из «Бильбао», бросучего форварда Дехуана Джонсона — из итальянского «Канту». И потом, у Блатта оставался Скотт Уилбекин…

На днях этот разыгрывающий был признан MVP Кубка Европы-2017/18, и это совершенно никого не удивило. Лучший снайпер турнира, бесспорный лидер одной из команд-финалистов… Кстати, во втором (теперь гостевом) матче с «Баварией» никаких чудес от Блатта уже не потребовалось: Уилбекин просто забил 10 дальних бросков из 15, набрал 41 (!) очко и вывел свою команду в финал.

5 апреля Уилбекину исполнилось 25. В НБА он никогда не играл, между колледжем и Стамбулом успел отметиться в Австралии и греческом АЕКе. Но прогрессирует от сезона к сезону, и сейчас это очень сильный баскетболист. Да, невысокий, без выдающихся физических данных, но очень острый-бросучий-пасучий — и к тому же (что редкость) ведет за собой все командное нападение, дирижирует им. Этакая подрастающая версия «нового Спанулиса».

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С другой стороны, и Уилбекин, и Джонсон с Сент-Росом у Блатта играют практически без замен. Шесть темнокожих баскетболистов приносят «Дарушафаке» 13 из каждых 14 очков, 92,6 процента — не самая плохая история для «Локо», который в этом КЕ пропускает намного меньше всех и вообще играет явно «от защиты». Просто Саше Обрадовичу , только что признанному лучшим тренером Кубка Европы-2017/18 (впереди самого Блатта!), надо как следует обмозговать детали: кто будет держать Уилбекина (тут одним человеком явно не обойдешься, нужен «конвейер» с постоянной помощью) и так далее.

Конечно, будет не хватать Райана Брокхоффа . Но без травмированного австралийского форварда краснодарцы играть уже постепенно привыкли. А вот то, что на тренировке подвернул голеностоп и пропустил последний матч Единой лиги ВТБ Дмитрий Кулагин , — это уже свежая «засада». Пусть такие травмы и лечатся довольно быстро: если не к первой финальной игре КЕ, то к следующим Кулагин может успеть вернуться. Без него же «Локо» в субботу проиграл «Зениту» важный «матч за третье место» в регулярном чемпионате Лиги ВТБ — последним броском на последних секундах в стиле сами понимаете какого тренера.

Но в этом КЕ именно «Локомотив» имеет рекордный результат 20-0. Ни одного поражения! Плюс очень гибкую, интересную игру: в стартовом составе Обрадович при необходимости может выпустить и двух центровых, и до четырех (!) разыгрывающих. Плюс у нас есть преимущество своей площадки. При том, что домашний зал «Дарушафаки» — не по-турецки спокойный, я бы даже сказал «театральный». В общем, ничего стра…

Нет, кое-что страшное там все-таки есть. Страшное и любимое одновременно, по имени Дэвид Блатт. Между прочим, 13 лет назад именно он выиграл несуществующий ныне турнир «Евролига ФИБА» с несуществующим ныне клубом «Динамо» (Санкт-Петербург) с точно таким же результатом, что сейчас у «Локомотива»: 20-0.

Расписание финальной серии

10 апреля, вторник

20.00. Краснодар. Локомотив (Россия) — Дарушафака (Турция)

13 апреля, пятница

20.15. Стамбул. Дарушафака (Турция) — Локомотив (Россия)

16 апреля, понедельник (если потребуется)

20.00. Краснодар. Локомотив (Россия) — Дарюшафака (Турция)

Время начала матчей — московское

Все о командах-финалистах КЕ-2017/18 Локомотив

Дарушафака

Победы-поражения:

в плей-офф всего

4-0 20-0 4-0 17-3 Места в группах:

1-й этап

2-й этап

1 1 1 1 № «посева» в плей-офф 1 2 Показатели команды за игру:

набранные очки

пропущенные очки

подборы

голевые передачи

перехваты

блок-шоты

потери

3-очковые броски

% попаданий 3-очковых

% 3-очковых соперника

штрафные

% попаданий штрафных

82,7 (8-е место в турнире)

68,7 (1)

36,5 (3)

18,8 (6)

7,5 (9)

2,7 (7)

13,7 (14)

23,3 (10)

37,6 (6)

29,0 (1)

17,0 (7)

77,1 (7)

79,5 (13)

71,2 (2)

37,4 (2)

18,4 (7)

7,4 (10)

3,0 (2)

12,0 (3)

22,7 (12)

33,3 (17)

30,5 (2)

15,6 (14)

75,7 (10)

Лучшие по показателям:

очки

подборы

голевые передачи

перехваты

блок-шоты

3-очковые броски

3-очковые попадания

% попаданий 3-очковых

штрафные

% попаданий штрафных

сыгранные минуты

Брокхофф 12,3 (24)

Реглэнд 11,4 (37)

Элегар 6,4 (7)

Реглэнд 4,1 (12)

Лэйси 1,3 (18)

Д. Кулагин 0,6 (11)

Бэбб 5,6 (9)

Брокхофф 2,6 (5)

Брокхофф 50,6 (4)

Лэйси 48,7 (6)

Элегар 4,9 (7)

Брокхофф 88,6 (6)

Брокхофф 26,4 (24)

Уилбекин 18,9 (1)

Д. Джонсон 14,6 (11)

Д. Джонсон 6,1 (10)

Уилбекин 5,1 (4)

Сент-Рос 2,1 (1)

Уилбекин 1,6 (2)

Д. Джонсон 1,5 (2)

Уилбекин 7,8 (1)

Уилбекин 3,3 (2)

Уилбекин 41,9 (20)

Уилбекин 4,1 (11)

Сент-Рос 89,6 (5)

Д. Джонсон 31,2 (1)

Уилбекин 31,2 (2)

Набирают больше 10 очков

Набирают больше 8 очков

Играют больше 20 минут

Играют больше 15 минут

4 8 7 9 2 6 4 7 Результат в еврокубках

прошлого сезона

Кубок Европы

1/2 финала

Евролига

1/4 финала

Результаты в чемпионате:

этот сезон

прошлый сезон

13-6 (4)

1/2 финала

15-9 (6)

1/2 финала

Основной состав

(без травмированных)

Реглэнд (Хвостов)

Лэйси (Д. Кулагин, Бабурин)

М. Коллинз (Бэбб)

Антипов (Ильницкий)

Квале (Элегар, Ивлев)

Уилбекин (Оздемироглу)

Сент-Рос (Каммингс)

С. Кидд (Байгюль)

Д. Джонсон (Улюбай)

Эрик (Альдемир)

Главный тренер

Саша Обрадович (Сербия)

Дэвид Блатт (США/Израиль)