Тренер: Алексеева возвращается из США и выступит на чемпионате России

"Чемпионат будет интересным, будет выступать девочка, которая в США тренировалась, Ирина Алексеева. Мы ее допустили, она гражданка России же. Посмотрим, пригодится ли она для сборной, девочка вообще хорошая. Она возвращается в Россию, школа у нее наша, это воспитанница Дины Камаловой, еще с Мустафиной тренировалась. Это было шесть лет назад. Посмотрим", — сказала Родионенко по телефону.

Алексеева начинала карьеру в России под руководством Дины Камаловой, а в возрасте семи лет переехала вместе с тренером в США, где начала выступать за клуб WOGA (Техас). На взрослом уровне 15-летняя гимнастка дебютировала в феврале 2018 года на турнире WOGA Classic, где одержала победу в вольных упражнениях, завоевала серебро на разновысоких брусьях, а также стала третьей в личном многоборье.

Чемпионат России пройдет в Казани с 18 по 22 апреля.

"Все едут в Казань (из основного состава сборной — ред.), кроме оперированных, (Марии) Пасеки не будет и (Елены) Ереминой, остальные все едут. Даже (Иван) Стретович выйдет выступать в многоборье. (Виктория) Комова тоже выступит, прошла модельную тренировку довольно неплохо, у нее лучшая оценка на брусьях была", — добавила собеседница агентства.