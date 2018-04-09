Самбистка из Котельников примет участие в первенстве России

Самбистка из городского округа Котельники Валерия Комарова стала третьей в отборочных соревнованиях в весовой категории свыше 65 килограммов, завоевав путевку на первенство России. Об этом рассказал тренер спортсменки Дмитрий Печенин.

Отборочные соревнования прошли 8 апреля в Москве на базе центра спорта и образования

«Самбо-70». В них принимали участие около 450 спорсменов.

Выступление было достойным, несмотря на то, что два месяца назад она на соревнованиях сломала руку. Валерия — целеустремленная, волевая спортсмена, занятия не попускает. Самое главное ей нравится и получается. Настраиваемся сейчас на предстоящее первенство

— Дмитрий Печенин.

Он отметил, что Валерия Комарова 2005 года рождения, занимается самбо четыре года на базе спортивного комплекса «Котельники». Является призером международных турниров. В апреле она стала победителем соревнований в Латвии, где участвовали 650 спортсменов из России, Украины, Белоруссии, Финляндии, Литвы, Эстонии и других стран.

С победой Валерию Комарову поздравила глава Котельников Ирина Польникова

Поздравляю нашу спортсменку с залуженной наградой. Желаю успехов на предстоящем чемпионе, новых побед и высоких спортивных достижений! Спасибо за волю к победе и желание идти вперед

— Ирина Польникова.

Чемпионат России по самбо пройдет в Нижегородской области с 14 по 15 мая.