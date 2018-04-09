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Самбистка из Котельников примет участие в первенстве России
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Самбистка из Котельников примет участие в первенстве России 

360tv.ru 58 минут назад
Фото: 360tv.ru
Самбистка из городского округа Котельники Валерия Комарова стала третьей в отборочных соревнованиях в весовой категории свыше 65 килограммов, завоевав путевку на первенство России. Об этом рассказал тренер спортсменки Дмитрий Печенин.
Отборочные соревнования прошли 8 апреля в Москве на базе центра спорта и образования
«Самбо-70». В них принимали участие около 450 спорсменов.
Выступление было достойным, несмотря на то, что два месяца назад она на соревнованиях сломала руку. Валерия — целеустремленная, волевая спортсмена, занятия не попускает. Самое главное ей нравится и получается. Настраиваемся сейчас на предстоящее первенство
— Дмитрий Печенин.
Он отметил, что Валерия Комарова 2005 года рождения, занимается самбо четыре года на базе спортивного комплекса «Котельники». Является призером международных турниров. В апреле она стала победителем соревнований в Латвии, где участвовали 650 спортсменов из России, Украины, Белоруссии, Финляндии, Литвы, Эстонии и других стран.
С победой Валерию Комарову поздравила глава Котельников Ирина Польникова.
Поздравляю нашу спортсменку с залуженной наградой. Желаю успехов на предстоящем чемпионе, новых побед и высоких спортивных достижений! Спасибо за волю к победе и желание идти вперед
— Ирина Польникова.
Чемпионат России по самбо пройдет в Нижегородской области с 14 по 15 мая.
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