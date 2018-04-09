Ещё
Школьники из Бибирева успешно выступили на конкурсе «Мой шаг в робототехнику»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Школьники из Бибирева успешно выступили на конкурсе «Мой шаг в робототехнику» 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
Юные воспитанники центра детского и юношеского творчества «Бибирево» успешно выступили в фестивале-конкурсе «Мой шаг в робототехнику». Как сообщили в администрации центра, конкурс проходил в рамках городского фестиваля «Планета Инноваций» при поддержке проектного офиса «Школа Новых Технологий». Участники объединения «Чудо-техника» стали призерами.
— Призы разыгрывались в четырех категориях — робосумо, кегельринг, слалом и траектория. В двух первых номинациях нашим ребятам сопутствовал успех. Они очень серьезно отнеслись к подготовке, — рассказали в ЦДЮТ.
Так, по итогам соревнований Александр Лялин занял второе место в младшей возрастной категории робосумо, команда в составе Александра Каспрова и Степана Ефремова завоевала серебро в старшей возрастной категории робосумо. Кроме того, Владимир Бульенов стал вторым в старшей возрастной категории кегельринг. Еще двое участников — Святослав Черных и Александр Четыркин — получили сертификаты «Мой первый шаг в робототехнику». (ак)
Управа района Бибирево: последние новости
Команда «Крепкая семья» из Бибирева стала призером городского конкурса агитбригад Студия «Лепка-Керамика» даст открытый урок в ДК «Темп» на Шенкурском В детском центре на Лескова прошел городской турнир по каратэ «Юный воин»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортсмен рухнул под штангой3
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой340
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу1
Торрес объявил об уходе из «Атлетико»
Поигравший в НХЛ россиянин рассказал об американцах
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение