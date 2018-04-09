Школьники из Бибирева успешно выступили на конкурсе «Мой шаг в робототехнику»

Юные воспитанники центра детского и юношеского творчества «Бибирево» успешно выступили в фестивале-конкурсе «Мой шаг в робототехнику». Как сообщили в администрации центра, конкурс проходил в рамках городского фестиваля «Планета Инноваций» при поддержке проектного офиса «Школа Новых Технологий». Участники объединения «Чудо-техника» стали призерами.

— Призы разыгрывались в четырех категориях — робосумо, кегельринг, слалом и траектория. В двух первых номинациях нашим ребятам сопутствовал успех. Они очень серьезно отнеслись к подготовке, — рассказали в ЦДЮТ.