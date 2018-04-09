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Занев может пропустить матч с «Рубином»
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Занев может пропустить матч с «Рубином» 

Спорт-Экспресс 54 минуты назад
Как сообщали «СЭ» в пресс-службе «Амкара», 32-летний защитник Петар Занев сегодня прошел обследование по поводу подозрения на перелом левой ноги, полученный в субботу в матче 25-го тура чемпионата России со «СКА-Хабаровск» (0:2).
Перелом у болгарина не выявлен, но футболист все же повредил голеностоп, его участие во встрече 26-го тура с «Рубином» (14 апреля), под вопросом. При этом другой защитник пермяков, Николай Зайцев, получивший травму колена в начале марта в игре с "Зенитом", должен со вторника возобновить работу в общей группе. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
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